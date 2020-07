Abuelitos de hogar de ancianos de Inglaterra causaron furor al recrear portadas de discos

Los residentes de un hogar de ancianos en Edgware, Inglaterra, se han robado las miradas en redes sociales por la increíble forma en la que pasaron sus últimos días de cuarentena por Covid-19.

Esto, porque varios abuelitos y abuelitas del lugar recrearon algunas portadas de álbumes musicales que, con el tiempo, se han considerado “icónicas”.

Entre los registros que imitaron se encuentran las portadas de discos de David Bowie, Clash, Adele, Taylor Swift y Queen, entre otros.

El resultado fue compartido en Twitter y en cuestión de minutos acaparó la atención de miles, quienes aplaudieron a los encargados del lugar por cuidar y entretener de esta forma a los adultos mayores.

Ok she did that 🖤 pic.twitter.com/lOo3XXK5hE

— 𝖇𝖌 (@bgn1na) July 12, 2020