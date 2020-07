“El mañana no está garantizado”: Los últimos mensajes que Naya Rivera compartió en sus redes sociales

Naya Rivera, la actriz estadounidense que se hizo conocida por interpretar a “Santana” en la serie musical Glee, sigue desaparecida desde el pasado miércoles, cuando se encontraba en un lago de California.

Tras conocerse esta noticia, los amigos y colegas de la intérprete norteamericana han hablado públicamente sobre su desaparición, donde muchos aseguran que se trata de un accidente y no de un suicidio, como algunos medios especulan.

Es más, muchos de ellos dicen que Rivera se encontraba sumamente feliz en los últimos días, ya que estaba atravesando un buen momento en compañía de su hijo de cuatro años. Y así lo reflejan varias de sus publicaciones en redes sociales, donde la actriz se ve relajada y reluciente.

El único mensaje que podría indicar que algo “malo” le ocurrió a “Santana” es uno que publicó hace una semana en su cuenta de Twitter: “cualquiera que sea el año, las circunstancias o los conflictos, cada día que estamos vivos es una bendición. Aproveche al máximo el día de hoy y todos los días que se te dan. El mañana no está garantizado“.

no matter the year, circumstance, or strifes everyday you're alive is a blessing. make the most of today and every day you are given. tomorrow is not promised pic.twitter.com/O4t7wdqA4k

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 2, 2020