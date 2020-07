J.K. Rowling mantiene su postura contra los trans: Ahora comparó el tratamiento hormonal con los antidepresivos

La escritora británica, J.K. Rowling, sigue en el ojo de la polémica debido a sus insólitos dichos sobre las personas transgénero. Ahora, la autora de Harry Potter utilizó a Twitter para hacer una comparación que ha molestado a miles de usuarios de todo el mundo.

Esto, porque la europea aseguró que los homosexuales que luchan con problemas de salud mental están siendo “manipulados” para adoptar “una nueva terapia de conversión”, utilizando hormonas y cirugías. Todo comenzó cuando Rowling le respondió a un usuario que la acusó de apoyar a aquellas personas que aseguran que quienes toman antidepresivos “son débiles”, señalando que “este sentimiento es más que ofensivo. Su actividad daña a millones”.

Tras la acusación, la británica desmintió estos dichos a través de un hilo, donde comentó que “he ignorado los tweets falsos que se me atribuyen… He ignorado las amenazas de muerte y violación. No voy a ignorar esto”, para luego explicar que ella ha tomado medicamentos para tratar “mis propios desafíos de salud mental, que incluyen TOC (Trastorno obsesivo-compulsivo), depresión y ansiedad”.

Hasta ahí, todo bien. Pero, más adelante en su publicación, la autora apuntó a la población LGBTIQ+, indicando que “muchos profesionales de la salud están preocupados porque los jóvenes que luchan con su salud mental están siendo desviados hacia las hormonas y la cirugía cuando esto puede no ser lo mejor para ellos. Muchos, incluida yo misma, creemos que estamos viendo un nuevo tipo de terapia de conversión para jóvenes homosexuales que se encuentran en un camino de medicalización de por vida que puede resultar en la pérdida de su fertilidad y / o función sexual completa“.

“Los riesgos para la salud a largo plazo de las hormonas del sexo cruzado ahora se han rastreado durante un período prolongado. Estos efectos secundarios a menudo son minimizados o negados por los activistas trans“, agregó.

Finalmente, aclaró que no fingirá que le importa la mala opinión que los demás tengan sobre su persona por su forma de pensar.

I've ignored fake tweets attributed to me and RTed widely. I've ignored porn tweeted at children on a thread about their art. I've ignored death and rape threats. I'm not going to ignore this. 1/11 pic.twitter.com/hfSaGR2UVa

— J.K. Rowling (@jk_rowling) July 5, 2020