“Un cobarde”: Axl Rose arremetió contra el director general de Salud de Estados Unidos

El pasado 3 de julio, Axl Rose arremetió contra el director general de Salud de Estados Unidos, Jerome Adams, luego de los insólitos comentarios que hizo sobre la celebración del Día de la Independencia, en un momento en que el país norteamericano lidera los contagios por coronavirus.

Todo comenzó cuando Adams participó en el programa Today de la NBC, donde fue consultado sobre si le recomendaría a las personas salir a festejar el 4 de julio, a lo que él contestó: “La respuesta a eso no es sí o no (…) Las personas tienen que decidir por sí mismas, para comprender el riesgo individual que corren“.

“El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades dice que las reuniones grandes representan un riesgo mayor. Tienen que tener esto en cuenta, junto con si están en riesgo o no, o si viven con alguien vulnerable. Manténgase seguro y use una máscara”, dijo.

Estas palabras no fueron bien recibidas por el intérprete de “November Rain”, quien, a través de su cuenta de Twitter, se lanzó contra el director general por medio de una “encuesta”: “Jerome Adams es A) un cobarde, B) POS (Piece Of Sh*t), C) ambos”, escribió.

Finalmente, Rose comentó: “Renuncia. No mereces el trabajo. Estados Unidos merece algo mejor”.