Pareja rusa construyó una impresionante réplica de la pirámide de Guiza en su patio

Пирамида в деревне Истинка. Друзья, уникальная постройка недалеко от Питера в Гатчинском районе), строительством этого чуда света занимается семейная пара ) сама пирамида точная копия пирамиды Хеопса масштабом 1:19. Размер пирамиды Тота — почти девять метров в высоту и столько же вглубь. Основание представляет собой квадрат с длиной стороны равной 13 метрам. Вес 400 тонн. Кстати её хорошо видно с дороги, не пропустите 😏👍