Kpopers sabotean el hashtag #WhiteLivesMatter y #BlueLivesMatter para trollear a racistas y policías

Durante esta jornada, los hashtag #WhiteLivesMatter y #BlueLivesMatter se volvieron tendencia en Twitter, provocando que se genere una discusión entre los usuarios.

Esto, porque muchas personas de todo el mundo consideran que este hashtag es una burla hacia las protestas en contra del racismo en Estados Unidos, y hacia el #BlackLivesMatter.

Por lo mismo, las kpopers de todo el mundo han saturado ambos hashtags con imágenes de sus idols favoritos, con el fin de “bloquear” toda información que esté a favor de la discriminación y xenofobia.

Recordemos que hace algunos días, las fanáticas del pop surcoreano saturaron la aplicación de denuncias de la policía de Dallas con videos de sus cantantes favoritos, con el fin de evitar la detención de personas inocentes.

#WhiteLivesMatter ALV ya me iba a empuntar porque el hashtag estaba en tendencia pero ya vi que son fans del kpop trolleando policías 🙂 pic.twitter.com/SyoZ5EeAdd

Ya me había puesto mood: ora que paso? #WhiteLivesMatter hasta que me di cuenta que el kpop se adueñó del HT jaja pic.twitter.com/7iXcUjuYOf

https://twitter.com/klown_s/status/1268189184927375367

Me despierto y veo que los kpopers se apoderaron del HT #WhiteLivesMatter subiendo fotos de sus idols.

Ellos no gobernan el mundo porque no quieren pic.twitter.com/JNIlA2ca92

— Anyone (@iamxnge_) June 3, 2020