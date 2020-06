¡Atención ARMYS! BTS lanzará su propio smartphone

BTS es la banda surcoreana más popular del momento y, por lo mismo, no les basta con romper rankings musicales, ser tema de conversación en redes sociales todos los días, ni tener una tremenda fanaticada.

Ahora, Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V y Jungkook sorprenderán al ARMY con un nuevo producto que, probablemente, se agote en minutos.

Pues los intérpretes de “Not Today” se unieron a Samsung para crear en conjunto un smartphone inspirado en su carrera musical.

La noticia fue compartida por la marca surcoreana, junto a un video que decía: “Di hola a lo mejor de nosotros”.

Pese a que no hay fecha de lanzamiento, el próximo 9 de julio podremos conocer su diseño final.

Say hello to the best of us. #SamsungGalaxy #BTS @BTS_twt @BTS_bighit pic.twitter.com/3O6eZT4C9d

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) May 31, 2020