“Te echaremos por el voto en noviembre”: Taylor Swift nuevamente arremetió contra Donald Trump

Este fin de semana, Taylor Swift utilizó sus redes sociales para arremeter nuevamente en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La intérprete de “Daylight” se refirió a las intensas protestas que se han vivido en dicho país tras el asesinato de George Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años, a manos de un oficial de policía blanco.

La destacada artista internacional utilizó sus redes sociales para enviar el siguiente mensaje: “Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo toda tu presidencia, ¿tienes el descaro de pretender superioridad moral antes de amenazar con la violencia?“, comenzó escribiendo, haciendo referencia a los polémicos dichos de Trump, quien aseguró hace unos días que “cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo”.

“Te echaremos por el voto en noviembre, Donald Trump”, concluyó el posteo de Taylor, el cual acumula más de 530 mil retweets y 2,1 millones de “me gusta”.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020