Harry Styles pagará la fianza de personas detenidas tras las intensas protestas en Estados Unidos

El cantante británico Harry Styles se sumó a la lista de celebridades internacionales que apoyan a los detenidos tras las intensas protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de un policía.

El intérprete de “Watermelon Sugar” comunicó a través de sus redes sociales que “estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados. Mira hacia adentro, edúcate a ti mismo y a los demás”.

“No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan”, agregó.

Recordemos que artistas como Halsey, Steve Carell, Seth Rogen, Chrissy Teigen y Janelle Monae han donado grandes sumas de dineros para ayudar a los detenidos tras las manifestaciones.

I do things every day without fear, because I am privileged, and I am privileged every day because I am white.

Being not racist is not enough, we must be anti racist.

Social change is enacted when a society mobilizes.

I stand in solidarity with all of those protesting. pic.twitter.com/45MSXAWEJl

— Harry Styles. (@Harry_Styles) May 30, 2020