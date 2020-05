Consejos para desinfectar y sanitizar las compras en medio de crisis sanitaria

Debido a la pandemia por coronavirus, un gran porcentaje de la población ha comenzado a preocuparse por la desinfección de alimentos, paquetes o envases, esto con el fin de evitar la transmisión del patógeno, considerando que el Covid-19 puede permanecer en algunas superficies por varios días.

Según un estudio del The New England Journal of Medicine, el virus SARS-CoV-2 podría estar hasta tres días en superficies plásticas y de acero, por lo que se aconsejó tener cuidado en la manipulación de alimentos y recipientes dentro del hogar.

De esta manera, Francisco Layera, Senior Head Chef de Sodexo, entregó una serie de recomendaciones para sortear estas preocupaciones en medio de la crisis sanitaria.

En primer lugar, para desinfectar envases y paquetes, se aseguró utilizar “amonio cuaternario” como desinfectante, de preferencia en rociador. Así también se puede utilizar agua y jabón para limpiar los espacios de uso frecuente. “En lo personal, yo les recomiendo ventilar el espacio durante su uso y, también, después de usarlo. Además, hay algún tipo de productos alternativos en nuestra casa como los que llevan oxígeno activo”, destacó Layera.

En segundo lugar, para frutas y verduras, se aconsejó lavar las frutas y verduras en una solución de cloro y agua (por litro de agua, dos o tres cucharadas de cloro), para luego enjuagar con agua y dejar en una superficie desinfectada.

Finalmente, para latas y artículos de cartón, se puede utilizar toallas desinfectantes, verificando que se haya utilizado en todos los contornos. Para el cartón, recomendó sacar los productos de ahí y dejarlos en un recipiente desinfectado, para luego retirar y depositar estos deshechos en el lugar que corresponde.