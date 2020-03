Asesinan a dos de las últimas tres jirafas blancas que habían en el mundo

Malas noticias en el mundo animal, pues la conservación comunitaria Ishaqbini Hirola comunicó a través de sus páginas oficiales que dos de las tres jirafas blancas que existían en el mundo fueron asesinadas.

El crimen se cometió en Gessia, al norte de Kenia, y se percataron cuando ambos animales fueron descubiertos en estado esquelético.

De esta manera, solo queda una sola jirafa blanca en todo el mundo: un macho que no podrá reproducirse para salvar la raza, dado que no quedan hembras de su especie.

“Su muerte es un golpe a los tremendos pasos tomados por la comunidad para conservar especies raras y únicas, y una llamada de atención para sumar los esfuerzos de conservación de estos animales“, señaló la agrupación, respecto a las jirafas blancas que fueron vistas por primera vez en 2017 y posteriormente en 2019, cuando la hembra dio a luz a sus dos crías.

BREAKING NEWS: Sad day as KENYA's only female white giraffe and her calf are killed by poachers at Ishaqbini Hirola Conservancy in Ijara, Garissa County. 🦒🦒😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/tnXZVjz86M

— The Real Kenyan (@therealkenyan_) March 10, 2020