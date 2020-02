Especialista operó a una serpiente luego de que se comiera una toalla

Una curiosa situación vivió una veterinaria en Australia, luego de que tuviera que operar a una serpiente por haberse comido una toalla.

La especialista en animales pequeños, Olivia Clarke, quién atendió y registró el caso, aseguró que nunca había visto algo similar. “He visto casos de animales comiendo cosas raras antes, es bastante común verlo, pero nunca he visto, ni siquiera he oído hablar de una serpiente que se come una toalla“, señaló a la BBC.

“Cuando vi su cuerpo, pude notar que probablemente la toalla era de un tercio de su cuerpo. Su abdomen estaba bastante hinchado y firme, así que podía sentir que había algo alojado allí. Luego, básicamente anestesiamos a Monty, la pusimos bajo anestesia y tomamos algunas radiografías para marcar exactamente dónde estaba la toalla“, prosiguió la especialista.

Finalmente, Clarke aseguró que el procedimiento había concluido con éxito. “Ella se ha recuperado por completo, está muy bien”, sentenció.

