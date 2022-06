Patricia Maldonado reflotó cruce de Tonka Tomicic con Pérez de Arce: “El peor error de su vida”

Patricia Maldonado aprovechó los dichos de Diana Bolocco en la revista Sarah, en la que señaló que a ella jamás le pasaría lo de Tonka Tomicic con Hermógenes Pérez de Arce, para reflotar ese polémico episodio. A “La Maldito” le bastó solo ese impulso para criticar duramente a la chica rostro de Canal 13.

“¿Cómo te quedó el ojo, Tonka? El medio palo, yo estoy de acuerdo. yo creo que el primer empujón a la piscina sin agua, la primera caída, fue esa, no me cabe duda alguna”, dijo en Las Indomables tras mencionar las declaraciones de Bolocco.

La ex panelista de Mega desde hace tiempo que cuestiona duramente el trabajo en pantalla de Tonka. Previamente, Paty ya había puesto en duda sus capacidades como jurado en Starstruck. E incluso, en un momento también se refirió a la investigación de la PDI que involucra a Parived, su marido.

Las duras críticas de Paty Maldonado contra Tonka

“Perdóname que te diga, no necesitas ser periodista para darte cuenta que lo que hiciste fue un error, no necesitas ser periodista para darte cuenta que te la están entregando para convertirte en la mejor conductora de Chile”, replicó Patricia Maldonado, tras que su compañera de programa afirmara que el traspié de la modelo se debió a que carece preparación periodística.

Pasó el tiempo y la conductora de Las Indomables no paraba de arremeter contra la ex animadora de Bienvenidos. “Usted es una conductora de un matinal, no es ni Raquel Correa. Es otro perfil“, lanzó contra la modelo. Todo a raíz de la entrevista al abogado Hermógenes Pérez de Arce, en la que lo sacó del estudio del matinal.

“¿Y qué fue lo que hiciste tú? Te quisiste poner en la primera línea y no te creyó nadie“, insistió Patricia Maldonado en su ataque contra Tonka. La ex presentadora de Mega le puso fin a su ofensiva tras asegurar que ese episodio todavía repercute en la carrera de la estrella de Canal 13.