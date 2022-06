Dino Gordillo reveló encontrón que tuvo con Don Francisco en la Teletón: "No estoy pa'l hue..."

La Teletón no solo es conocida como una instancia para ser solidarios, sino que también como una oportunidad para la unidad nacional. Sin embargo, Dino Gordillo reveló una mala experiencia que vivió durante el desarrollo de este altruista evento, y con nada menos que con Don Francisco, su rostro.

Esta anécdota que contó cuando fue invitado a Las Indomables, se sitúa en la Teletón de emergencia que se realizó tras el terremoto del 27F. Y la revelación surgió después de que comparara como era la cruzada solidaria en el pasado con lo que es ahora.

“Yo hice la Teletón todos estos años, cuando viajábamos para hacer Teletón. Ahora los hue… van con la familia a cantar una canción a Iquique y se echan para atrás. Para mí, la Teletón era cuando parábamos en todos los pueblos y hacíamos show“, relató el humorista.

El tenso encontrón con Don Francisco

De repente, cuando recordaba como era la Teletón antes, lanzó una frase que le hizo acordarse de un complicado momento que vivió con Mario Kreutzberger. “Yo no la hice más, no fui más porque cuando empecé a ver eso…“, declaró Dino Gordillo, antes de pasar a narrar su magra experiencia cuando colaboró como telefonista para el show solidario.

“Sonaban los teléfonos de todas las provincias y no podíamos contestar. Decían ‘si suena el teléfono, contesta solo Iván Zamorano’. Tú levantabas el teléfono y tenías que pasárselo“, contó el comediante, que con esa instrucción empezó a perder la paciencia con el presentador televisivo.

“Yo le dije a Mario (Don Francisco): ‘Aquí no estoy pa’l huev… Merezco respeto ¿Por qué no podemos contestar los que estamos como telefonistas?‘”, reveló el humorista.

Pero no acabaría ahí, ya que Dino Gordillo también relató que incluso le dijo al expresentador de Sábado gigante que no seguía más.

“Yo no era operario telefónico po’ hue… le dije: ‘yo me voy, no estoy para hacer el papel de hue…, porque estoy desde las 5 de la mañana aquí para no hacer nada, para levantar el teléfono y pasárselo a Iván‘, y él tampoco tenía la culpa, es un gran amigo”, se descargó el comediante, antes de dar por cerrado el tema.