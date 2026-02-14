;

Ministro Cordero revela nuevos antecedentes sobre amenazas de muerte contra alcaldesa de Lo Espejo

El titular de Seguridad sostuvo que las amenazas contra Javiera Reyes estarían relacionadas con su rechazo a renovar una patente de alcoholes, supuestamente utilizada para lavar dinero.

Bastián Lizama

Luis Cordero

Luis Cordero / Oscar Guerra

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció haber recibido una nueva amenaza de muerte, esta vez a través de mensajes enviados a sus correos electrónicos, tanto personales como institucionales.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló este sábado que estos hechos están siendo investigados y los vinculó con las indagaciones en curso contra la banda criminal Los Pulpos, dedicada a la extorsión y al lavado de dinero mediante negocios con patente municipal.

En conversación con T13 Finde, la autoridad entregó nuevos antecedentes del caso y explicó que la organización -de origen peruano- se instaló en la zona norte del país y en la región Metropolitana, enfocándose principalmente en la extorsión, teniendo como víctimas mayoritariamente a personas de nacionalidad peruana.

“Contra ello se hizo una investigación que tiene mucho tiempo”, afirmó, detallando que ya se han concretado detenciones y extradiciones. Además, Cordero indicó que actualmente hay cerca de 50 personas detenidas y que, de acuerdo con la Policía de Investigaciones (PDI), la banda se encuentra “casi desarticulada al 100%”.

El ministro sostuvo que uno de los focos de la investigación apunta al uso de comercios formales para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, ya sea tráfico, venta de drogas u otros.

“Lavaban activos en distintos negocios”, señaló, agregando que esa arista podría vincularse con el caso de la alcaldesa.

De acuerdo al secretario de Estado, la alcaldesa recibió amenazas a mediados de enero, las que se hicieron públicas el 30 de ese mes. No obstante, ya existían amedrentamientos previos asociados a su negativa de renovar una patente de alcoholes que, presuntamente, estaba siendo utilizada para el lavado de activos.

En ese sentido, Cordero reveló que tras la denuncia la alcaldesa recibió correos electrónicos firmados como“Los Pulpos”, hecho que continúa siendo materia de investigación y que dio origen a nuevas denuncias ante la Fiscalía.

El ministro también confirmó que sostuvo una reunión con la edil, destacando que ha sido una de las autoridades comunales que más énfasis ha puesto en la revisión de los comercios que obtienen patentes municipales y que eventualmente pueden ser utilizados para el lavado de activos.

