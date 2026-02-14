Guardia de obra es apuñalado en plena mañana en Ñuñoa

30 DE DICIEMBRE DE 2025/VIÑA DEL MAR Vehiculo PDI en el marco del lanzamiento del Plan Verano Seguro, que consiste en la coordinación interinstitucional para que las familias puedan tener sus vacaciones de forma tranquila. FOTO: OSCAR GUERRA/ UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Santiago

Un guardia de seguridad de una obra en construcción fue apuñalado la mañana de este sábado en la comuna de Ñuñoa, en un hecho que aún es materia de investigación.

El ataque se registró cerca de las 9:00 horas en la intersección de Seminario con Avenida Irarrázaval. Hasta el lugar llegó personal de seguridad comunal tras recibir la alerta por una persona herida con arma blanca.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el trabajador fue agredido en reiteradas ocasiones por un segundo sujeto, por motivos que todavía no han sido esclarecidos. Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

En el sitio del suceso se realizó un empadronamiento de testigos y se revisan cámaras de seguridad del sector para reconstruir la dinámica de los hechos e identificar al responsable. De manera preliminar, no se descarta la existencia de rencillas previas entre los involucrados, hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por Carabineros de Chile en el marco de las diligencias en curso.