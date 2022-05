Juan Pablo Queraltó habló sobre lo difícil que ha sido grabar “El Último Pasajero” lejos de su familia

Este 29 de mayo se estrena la nueva edición de El Último Pasajero en Chilevisión. El programa tendrá en la conducción a Juan Pablo Queraltó en lugar de Martín Cárcamo, quien lo animaba cuando se transmitía por TVN en la década del 2000.

Y como resultado de que el programa es grabado en los estudios de Telefé, en Argentina, el animador debe viajar todas las semanas. Una realidad de que a pesar de que a JP Queraltó lo tiene motivado y con energía, también le ha significado mantenerse alejado de su familia.

“Es agotador porque uno dice voy a ir y volver, porque uno va por 36 horas (fines de semana), pero es increíble, es una inyección total”, dijo el también reportero de Contigo en la Mañana en una entrevista con Página 7.

“A mí me encanta poder viajar los fines de semana, porque me nutro mucho de eso. Aprovecho de ir con Amador al fútbol, estoy con ellos, duermo a los niños, me echan de menos, aunque estoy hablando con ellos constantemente”, expresó el animador de El Último Pasajero.

Contento porque su familia lo respalda

De hecho, que Juan Pablo Queraltó esté tan enérgico con este nuevo proyecto televisivo es, en parte, por el apoyo de su esposa e hijos. “A uno nunca se le tiene que olvidar que antes de ser animador, yo soy papá, y eso, ante todo, es lo más importante. La familia es un combustible, una inyección de energía”, declaró el conductor de Sabingo.

“Para mí es difícil estar separado de mi familia, porque con la Fran somos súper familia, súper mamones los dos, nos gusta estar juntos, nos gusta estar con los niños, nos gusta salir juntos, compartir nuestras alegrías”, expuso el presentador televisivo.

No obstante, precisamente su esposa, Fran Sfeir, es la que le ha dado el más irrestricto respaldo. “Cuando nació la idea del proyecto y me dijeron que se creaba en Argentina, yo le dije a la Fran y lo primero que me dijo es ‘¿Me estay hueviando? Dale, lúcete, tranquilo, todo va a estar bien, aquí vemos cómo nos arreglamos'”, contó JP.

Y después agregó: “Me apoya mucho en las decisiones que tomo laboralmente y eso ha sido súper rico, porque ella también ha vibrado conmigo paralelamente esta pega. Es un poco parecido a lo que yo haría con ella si tiene alguna gira. Creo que también estaría yo para decirle ‘cuenta conmigo'”.

Por último, Queraltó que realiza extenuantes viajes para ver a su familia, valora mucho que su esposa también los realice para acompañarlo en Argentina. “Aunque sea agotador ir y volver, me da lo mismo, yo necesito estar con ellos y eso ha resultado súper bien“, concluyó.