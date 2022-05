Erick Pohlhammer es hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular

Durante un almuerzo en un restaurante de Viña del Mar, el poeta Erick Pohlhammer sufrió la parálisis del lado derecho de su cara, además de su brazo. De inmediato fue atendido por una pareja que se encontraba presente, quienes contactaron con una clínica de la ciudad para que sea trasladado de urgencia.

El expanelista televisivo había padecido un accidente cerebrovascular (AVC). Actualmente se encuentra con pronóstico reservado en la unidad de cuidados de intensivos de un recinto asistencial de la Ciudad Jardín. Su situación preocupa al mundo artístico y cultural chileno, en el que es reconocido por su vasta trayectoria.

“Me da un poquito de pena verlo así. Se le hace difícil hablar, pero está consciente, me reconoce. En la ambulancia me decía: ‘Tranquila, si me voy a mejorar’“, declaró a LUN, Verónica Frazier, esposa del poeta de 67 años.

“Llevo 17 años con él y nunca se ha controlado, no se hace exámenes y si le duele algo dice que el agua de mar lo soluciona todo. Ni siquiera tiene previsión“, agregó después la pareja del expanelista de programas como Sin Dios ni late y Síganme los buenos.

Erick Pohlhammer es ganador del Premio Pablo Neruda (1993), del Premio Don Balón de poesía deportiva (1993) y del Premio Municipal de Literatura de Santiago (2008). Su última actividad conocida era que dictaba cursos y talleres de literatura en diferentes universidades.