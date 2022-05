Rodrigo Herrera tras los dichos de su exesposa: “Mi mamá cada vez que me llama, me llama llorando”

El difícil episodio que el periodista Rodrigo Herrera está viviendo con su exesposa, Denisse Flores, está lejos de darse por cerrado. Luego de que ella afirmara en el programa español First Dates que la relación terminó tras verlo con otro hombre en la cama, Herrera en una breve conversación con ADN desmintió estos dichos y anunció que estudiaría con su abogado eventuales acciones.

Según consigna Publimetro, el comunicador ya ingresó la denuncia. En síntesis, Rodrigo Herrera se querelló contra Denisse Flores por el delito de injurias graves. Pese a lo anterior, las consecuencias de las declaraciones de su expareja todavía permean en su vida.

No lo esperaba, pero tampoco le sorprendió

Rodrigo Herrera habló de este episodio en Aquí Somos Todos de Canal 13. En la instancia mencionó lo difícil que ha sido este episodio para él y para su familia. “Mi mamá cada vez que me llama, me llama llorando“, afirmó durante la entrevista con la conductora Priscilla Vargas.

Otra persona que se ha visto afectada es su actual pareja, a quien le pidió que no se involucre mucho. “Ella tiene mucha fortaleza, apoyo, de creerme, por supuesto. También yo creo que a toda la gente de mi entorno, le estoy muy agradecido porque han permitido que me sostenga y me han creído, lo que es muy importante”, expuso el periodista.

Si bien los dichos de su exesposa lo tomaron “desprevenido” y sólo supo de ellos cuando un amigo le escribió, Rodrigo Herrera señaló no haberse sorprendido.

“Cuando nosotros nos separamos, viene un primer intento de desprestigio mediático cuando ella dice a través de una amiga en un programa de farándula que yo la había abandonado, la tenía escondida“, rememoró el periodista, para luego agregar que la invitaba siempre a sus fiestas y eventos de trabajo, incluyendo el cumpleaños número 50 de Luis Jara.

Busca solucionarlo por la vía legal

Para Herrera, lo que hizo su exesposa es un delito. Y aunque son muchos los kilómetros que los separan, su abogado le aseguró que aún esa larga distancia no podrá impedir que él logre una condena contra Denisse Flores.

“Yo tengo el mismo aparato telefónico, este, el S9, desde el año 2017, el mismo, no lo he cambiado. En el proceso estoy dispuesto a que le hagan un peritaje forense a mi teléfono, revele todas las conversaciones que hemos tenido, en este caso, con Denisse desde 2017 a la fecha y no va haber ninguna en la que se haga referencia a los hechos denunciados, ninguna, porque no existe”, concluyó Rodrigo Herrera.