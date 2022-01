Diego Muñoz a 25 años de su debut en Cerro Alegre: “No tengo tan claro por qué le fue tan bien”

Diego Muñoz es uno de los conocidos actores chilenos que comenzaron su carrera televisiva en Cerro Alegre, teleserie que sera retransmitida este mes por Canal 13.

En ese contexto, el actor de 45 años se refirió a su primer gran personaje en teleseries. “Me gusta mucho, porque es una gran teleserie y la cual yo recuerdo con mucho cariño”, dijo el actor.

“Yo estaba recién empezando y me dieron un personaje súper importante, que le mentía a su familia y a uno de los personajes más brígidos de la teleserie como era Raquel Thompson (María Izquierdo), entonces estaba bien hecho, bien construido y era desafiante”, dijo.

En Cerro Alegre, Diego Muñoz interpretó a Jorge Andrés León Thompson “miembro de una familia de la alta sociedad viñamarina, pero quien ocultaba su identidad lejos de ahí y llegaba convertido a Valparaíso en simplemente el Coke, un joven de menor condición social”, resume la señal televisiva.

Respecto a la teleserie en sí, el actor que tenía 23 años en su debut, recordó: “Eran muchos géneros dentro de una misma teleserie. Era un melodrama, era una comedia, tenía ribetes de suspenso y también casi detectivescos, con gente encerrada en piezas, gente que no salía o todo lo del personaje de Sandra O´Ryan. Quizás eso fue lo que hizo que pegara en su minuto”.

“No tengo tan claro por qué le fue tan bien”, reflexionó Muñoz respecto a la teleserie de Canal 13.

Y continuó: “Pero hasta el día de hoy, casi 25 años después, hay gente que me para y me dice que se acuerda de Cerro Alegre, que es inolvidable, y siempre el comentario es ese. Y que toda esa gente se pueda dar el lujo de repetírsela, me gusta, porque está muy bien hecha, aunque venga de cerca el comentario”.

“Recuerdo la teleserie con mucho cariño y los viajes con mucho cariño. Íbamos a alojarnos a Concón y era maravilloso salir de la casa y estar todos juntos como una compañía de teatro, con la magia del puerto, lo artístico del puerto… y uno que es artista se conmueve igual”, recordó.

“Era lindo trabajar allá, y con los compañeros también, la Ingrid (Cruz), la María (Izquierdo), Jorge Zabaleta y esa familia con Roberto Poblete a la cabeza. Definitivamente tiene muchos ingredientes que la hacen inolvidable”, añadió.

“Recuerdo mucho la ropa que usaba ese personaje, que era ropa muy chora. Un día la niña de vestuario me dice ‘mañana vamos a la ropa usada’ y salimos a elegir juntos ropa, y yo no lo podía creer, me sentía Brad Pitt. De hecho, creo que si me fijo en las pilchas, eran todas muy bonitas, la vestuarista era muy seca y jugada, entendía mucho el trabajo del actor, e invitaba al actor a las compras, sea en el Parque Arauco o en la ropa usada”, añadió.

“Porque si este personaje tenía toda esta obsesión con el arte y Valparaíso, no lo ibas a estar vistiendo del Parque Arauco, no, él tenía toda esa ropa para ir a ver a la mamá nomás”, explicó.

Hay que señalar que Cerro alegre será reestrenada el próximo lunes 24 de enero por Canal 13.