El regreso de Kike Faúndez a la TV: ganador de “Fama” ahora competirá en “Aquí se baila”

El nuevo estelar Aquí se baila de Canal 13 sigue sumando nombres: ahora se unió Enrique “Kike” Faúndez, ganador del reality show Fama, que emitió la señal de Luksic en el año 2007.

Luego de 15 años alejado de las pantallas, y abocado a sus labores en el Ballet Nacional Chileno, el bailarín habló de su presente y qué lo motivó a volver a competir.

“Cuando me llamaron para participar, me reí. Lo que pasa es que yo en ese momento estaba trabajando en el Ballet Nacional, tenía un compromiso ahí, y tener dos trabajos a la par no era compatible, así que dije que no”, relató Kike, hoy de 39 años.

Pero luego lo volvieron a llamar y ahí fue donde preguntó con qué famoso bailaría él. Sin embargo, le confirmaron que no sería el acompañante. “Me dijeron ‘no, tú eres el famoso’, y ahí me reí a carcajadas porque yo estuve en un reality 15 años atrás y nunca más estuve en televisión. Posteriormente, la gente de producción me explicó bien, y lo pensé como una semana y tomé la decisión de aceptar”, dijo.

El presente de Kike Faúndez

Faúndez contó por qué decidió finalmente dejar su actual trabajo. “Tras 12 años en el Ballet Chileno cumplí una etapa. Yo creo que la vida te va enseñando, los astros se alinean para que algo pase en la vida y hay un momento de bifurcación en que tienes que elegir entre dos caminos, y en este momento de mi vida se me presentó este programa”.

“Yo quiero ser feliz bailando, y quizás en el lugar donde estaba no lo era mucho, así que se presentó este proyecto y fue como ‘esta oportunidad que te está dando la vida, tómala y ve qué resulta’. En el fondo, es tomar otro camino de la danza”, confesó Kike.

Además, expresó que “la invitación al programa me motivó a cambiar y además a potenciar mi otra carrera. Yo estudié para ser preparador físico y con la pandemia la retomé, empecé a estudiar de nuevo y egresé, y por eso me gustaría que conocieran también esa parte de mí, retomar eso e irme por mi carrera de personal trainer”.

El día después de Fama

Después que ganó Fama en 2007, invirtió los $50 millones que ganó en un departamento, un auto y estudios en Nueva York.

“Estuve seis meses en un programa de estudiantes internacional, viví allá, y paralelamente viajé a Los Angeles, y estuve siempre ligado a la danza, tomando clases y perfeccionándome. Luego puse una academia en Maipú, pero no me gustaba mucho, era más caro y yo quería bailar, bailar, bailar”, expresó.

“Entonces lo dejé de lado y justo se presentó, tal como ahora, una bifurcación, y tuve la oportunidad de ingresar al Ballet Nacional. Lo tomé, dejé la academia que había puesto, y seguí ese camino hasta hoy. Ahí también estudié para preparador físico”, agregó.

Actualmente, Kike Faúndez está casado y tiene un hijo de 9 años. “Me siento muy tranquilo, con otra madurez además. Cuando estuve en el reality era más cabro, tenía 24 años, ahora tengo 39 y la gente me podrá ver de otra manera. Eso sí, estoy ansioso igual porque quiero que empiece luego este programa. Es que es un ámbito que a mí me gusta, como es la danza, así que estoy muy tranquilo pero ansioso“, sentenció.

Recordemos que Aquí se baila… talento por sobre la fama se estrena el lunes 10 de enero en horario estelar.