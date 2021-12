¿Pollo Castillo o Gastón Bernardou? Redes lloran tras última eliminación en MasterChef

La noche del domingo se emitió un comentado episodio de MasterChef Celebrity Chile, el que terminó en un desafió que decidió el destino de Gastón Bernardou y Benjamín “Pollo” Castillo en el programa.

Ambos participantes, pertenecientes a los cuatro finalistas del espacio de cocina de Canal 13, junto a Begoña Basauri y María Jesús “Tutú” Vidaurre, debieron enfrentarse en un duelo que terminó con la eliminación de uno de ellos.

A pesar de su esfuerzo, y de demostrar un alto nivel culinario, el músico Gastón Bernardou debió abandonar MasterChef, salida que provocó una “ola” de lágrimas en redes sociales.

“Sabía que iba a ser algo totalmente diferente a lo que siempre hago, que iba a salir de mi zona de confort, que iba a estar en un juego medio despiadado, pero que al final fue un juego super divertido con gente de primera, donde todos sabían pasarlo bien y divertirse”, expresó el miembro de Los Auténticos Decadentes.

“Puedo decir muchas cosas, pero todo fue con mucho amor y cariño. Me sirvió para que la gente de Chile pueda conocer un poco más de mí, en otra faceta, no sólo como músico”, añadió.

Respecto al motivo de su eliminación, el querido artista expresó: “Rn la final me jugué mucho por cosas más innovadoras, de demostrar las cosas que sabía y meterme en terrenos que no conocía tanto. No me fui a lo seguro como lo hice en casi todo el programa”.

“Esta vez para no repetirme, me la jugué un poquito y no fue bueno. Pero la verdad es que no me arrepiento de nada, lo pasé bien y di todo. Igual estuvimos muy parejos y yo estaba un poquito nervioso”, dijo Gastón Bernardou tras su salida de MasterChef.

Tras la emisión del programa, el músico también entregó algunas palabras en redes sociales.“Cociné rico… presenté lindos platos… Jugué limpio… hice muchos amigos… ¡La pase genial!”, escribió en su cuenta de Instagram.