Alcaldesa Irací Hassler emplazó a José Antonio Neme: “No soy tu hija, no soy tu mami”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, visitó el set de Mucho Gusto este lunes para abordar distintos casos que han generado polémica en dicho municipio, como la realización del festival Lollapalooza y el trazado de la Línea 7 del Metro, que contempla su paso por el Parque Forestal.

Sin embargo, la participación de la jefa comunal no estuvo exenta de polémica, principalmente por las opiniones que expresó José Antonio Neme, conductor y periodista del matinal de Mega, dos semanas antes de la entrevista.

Los antecedentes

La situación ocurrió cuando en el matinal se discutía la demanda medioambiental que surgió entre los vecinos del parque y que cuenta con el respaldo municipal.

En ese momento, José Antonio Neme criticó a Irací Hassler afirmó que “está bien que le preocupen los árboles del Parque Forestal, pero se mueve cuadra y media y llegas a Plaza Baquedano y es un desastre. Este es un juego de lenguaje ridículo de la alcaldesa”.

Y continuó: “El parque está a medio metro de una zona devastada. Ahí no queda nada, solo quedan unos guanacos. Esa es la única fauna que usted quiere defender“.

Luego, Neme expresó lo siguiente a la alcaldesa de Santiago: “Irací, mamita, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en Torres del Paine o Huilo Huilo, estoy de acuerdo con ella“.

La “parada de carros” municipal

Durante la entrevista, José Antonio Neme le ofreció a la alcaldesa Irací Hassler un “café de desagravio”, en consideración a las palabras que había expresado en el episodio antes mencionado. Sin embargo, la edil fue enfática en emplazar al periodista por sus dichos, señalando que “no es necesario tomar cafés”.

“José Antonio, por tu nombre, decirte que el movimiento de mujeres y feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, que las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisión y merecemos respeto”, sostuvo Hassler.

Y añadió: “Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre, o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”.

En ese momento, el conductor intentó excusarse, pero la jefa comunal lo interrumpió. “No es que me sentí ofendida, las mujeres estamos en los espacios de decisión y no somos hijas, no somos mami”, subrayó.

A lo que Neme contestó que “en ese sentido, si usted toma y abraza ese discurso, de una ofensa generalizada, yo como soy hombre, y bien hombre, le pido las disculpas del caso”.

“Estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia acrecienta un modelo estructural de violencia que termina en femicidios o situaciones críticas. Necesitamos avanzar en un cambio”, sentenció Hassler.

Finalmente, Diana Bolocco intentó mediar en la situación, aunque criticó las palabras de su compañero. “No hubo una intención de violentarla y no fue personal, pero tiene toda la razón“, señaló la animadora.