Sergio Lagos recordó icónico show de Daddy Yankee en el Festival de Viña: “El manager no quería ningún tipo de presentación”

Durante una nueva emisión del programa de Canal 13, Los 2000, un zapping al pasado, Sergio Lagos recordó la icónica presentación que realizó a Daddy Yankee en el Festival de Viña del Mar en el año 2006, show que animó junto a la cantante nacional, Myriam Hernández.

“Es muy gracioso que las nuevas generaciones, gente que tenía 12, 14, 15 años ese 2016, vivieron la presentación de Daddy Yankee como le pasó a mi vieja cuando vio a The Police“, señaló el conductor.

Asimismo, el periodista de espectáculos, Andrés Caniulef aprovechó de agregar que “nunca se vivió un espectáculo y un fervor como el que generó Daddy Yankee en su primera presentación. Fue explosivo“.

Bajo este contexto, Sergio Lagos confesó una particular situación que se vivió previo a la presentación del artista puertorriqueño, la cual, casi frustra la preparación que tenían bajo la manga Myriam Hernández junto al exlíder de Protagonistas de la Fama.

“El manager de Daddy Yankee no quería ningún tipo de presentación. Recuerdo a mi hermano corriendo a hablar con el manager diciéndole que Myriam y Sergio tienen una presentación especial, que por favor los dejen hacer esto”, comentó.

Siguiendo con la misma, Lagos reveló que “el manager dice ‘OK, pero que no sea muy larga‘. Y parte Myriam con un texto que habíamos preparado, y arrojadamente decidí hacer una suerte de improvisación”, haciendo referencia a la presentación del “evolu, revolu, evolución“.

“Ese momento, que para mí fue un momento y hasta ahí llegó, han sido las nuevas generaciones las que me lo repostean, me dicen ‘maestro’, como que me quieren desde ahí“, sentenció el animador.

Revive la presentación de Sergio Lagos a Daddy Yankee a continuación: