Lucila Vit y Rafael Olarra revelaron el sexo y nombre de su bebé en televisión

Durante la noche de este miércoles, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su programa Los 5 mandamientos, donde los invitados de Martín Cárcamo fueron Lucila Vit y Rafael Olarra.

En la oportunidad, uno de los temas centrales fue la noticia conocida hace poco de la pareja, que tendrá su primer hijo juntos, dando a conocer el sexo y el nombre del bebé.

“Es niña, se llamará Agustina“, dijeron la modelo y el exfutbolista, que tienen casi cuatro meses de embarazo.

En tanto, también contaron cómo se conocieron y comenzaron su relación, la que se inició en televisión. “Siempre nos sentábamos juntos en el programa. Estábamos ambos en pareja, él me contaba de su pareja, yo le contaba sobre la mía, fuimos juntos a Buenos Aires también y él me habló todo el viaje de su pareja. Éramos muy amigos, teníamos muy buena química, nos reíamos mucho”, dijo Lucila.

Luego de un tiempo sin verse, se reencontraron cuando Lucila publicó en Instagram una foto con cara triste tras terminar su relación con Lucas Passerini, y eso coincidió con que Rafa había terminado con Natalia Mandiola.

“Yo estaba viviendo un momento triste. Él se dio cuenta de que en la foto puse ‘acuérdense de ser felices’ pero en verdad yo estaba súper mal“, dijo Lucila, y tras eso el exfutbolista le envió un mensaje, con lo que retomaron el contacto. “Cuando yo veo esta foto y noto que no está diciendo la verdad, ese fue el gatillante”, confirmó Rafa.

“Después pasábamos mucho tiempo hablando por teléfono, yo lloraba y él me decía ‘¿cómo estás, Lu? ¿cómo te sentís hoy? Y yo le decía ‘re mal, pasó esto, te llamo’, y estábamos tres horas hablando”, confesó Lucila.

De ahí el paso lógico fue iniciar un romance, y llevan 11 meses juntos, en los que aseguran que han sido muy felices. Y hace un mes confirmaron la noticia de que están esperando una guagua, en lo que es un mundo nuevo para Lucila, quien hace tiempo quería ser madre.

“Tenía muy bajo porcentaje de grasa por ser gimnasta y bailarina, entonces cuando hablé con el médico me dijo que iba a tener que tener paciencia, tal vez esperar a fin de año, porque es un tema complejo, quizás más adelante congelar óvulos. Entonces me bajoneé un poco”, dijo la argentina. “Como me daban malos pronósticos los médicos, yo decía siempre ‘bueno, si no no importa’, ‘no, tratamientos no’, siempre casi negándolo. Pero adentro mío explotaban las ganas de ser mamá”.

Sin embargo, un día tuvo la intuición de que podía estar embarazada, y lo confirmaron con un test digital. “Un momento increíble, una etapa maravillosa, es todo nuevo para mí, un mundo diferente, una ve las cosas distintas. Sé que te cambia mucho la vida y a mí ya me la está cambiando”, dijo Lucila, quien será madre por primera vez.

Sobre Agustina, ambos dijeron que se la imaginan de personalidad muy especial. “Yo creo que va a ser muy distinta a mis otros dos hijos, que son más tranquilos. Por lo que vimos en la ecografía y que no se da vuelta y no se para de mover, va a ser más inquieta”, dijo Rafael.