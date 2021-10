“El Discípulo del Chef”: Yuhui y Víctor “Zafrada” Díaz rompieron en llanto en intenso capítulo

Yuhui Lee y Víctor “Zafrada” Díaz formaron parte del dramático final que se vivió en el último capítulo de El Discípulo del Chef luego que se definiera al nuevo eliminado de programa.

Todo comenzó luego que los tres equipos se enfrentaran en una prueba de cocina inspirada en la comida Rapa Nui, complejo desafío que estuvo evaluado por comensales oriundos de la isla, incluyendo al modelo y político Hotuiti Teao.

Tras este reto se definió que los mejores platos, nuevamente, fueron los del equipo verde, salvando a los concursantes de la eliminación y colocando a Ennio Carota en el papel de juez frente a los otros grupos.

Es así como ambos equipos, el azul de Carolina Bazán y el rojo de Sergi Arola, debieron dividir a sus “discípulos” para enfrentarse a tres desafíos: Fritura (Marcial contra Jacque y Miguelo), Olla o vapor (Yuhui contra Álvaro y Potro) y horno (Kenita y Víctor contra Gala y Renata).

Una vez llegó el momento de evaluar, Ennio Carota no dudó en “destrozar” los platos de los grupos competidores.

En el primer grupo de “fritura”, no le dio puntos a ningún grupo. Mientras que en el último plato prefirió no dar comentarios en su resolución.

De la misma forma, Carota calificó negativamente la gyosa con cerdo que preparó Yuhui Lee en su desafío (olla o vapor). “Te lo juro, esto existe, con huevo. Yo no lo inventé”, expresó el chino. “Hay un compañero tuyo está en riesgo”, le respondió Ennio dando a entender que su plato no le convenció.

“Me esperaba algo chino como tú eres, de donde tú vienes. Me encontré con algo diferente. Querías impresionar, me impresionaste pero no para bien”, aseveró Carota.

“Sigo sin entender lo que hizo Yuhui. Es un auténtico desastre. Cuando (Ennio) le dio la vuelta me di cuenta que ya no tenía como ganar….“, opinó Sergi Arola ante las cámaras.

El equipo rojo pierde de nuevo

Debido a los comentarios del chef italiano, finalmente el equipo Rojo debió eliminar a un participante: Marcial Tagle. Esto significó que, en dicha agrupación, solo quedan María Eugenia “Kenita” Larraín, Yuhui Lee y Víctor “Zafrada” Díaz, quienes rompieron a llorar.

“El programa de hoy ha acabado de un modo injusto con la ‘injustísima’ eliminación de Marcial. Es mejor que me vaya casa y que venga otro que lo haga mejor”, anunció Sergi mientras sus “discípulos” lloraban.

“Habíamos formado una bonita amistad con Marcial”, dijo Víctor Díaz. “El cariño hacia mí fue muy bonito y se siente mucho que se vaya. Él me trataba como un hijo, me trataba muy bien, me defendía, me cuidaba igual. Así que por eso siento mucho la partida”, añadió entre lágrimas.

Por otra parte, Sergi consolaba a Yuhui quien expresó: “Yo le enseñé a muchas personas a hacer gyosa ¿Cómo no voy a saber a hacerlas?”. “Yo no puedo más. Faltaron muchas cosas… podía hacerlo mejor, pero no pude”, expresó el participante chino.

“Hay que hacer un acto de contención y tratar de rehacer el equipo con los miembros que quedan”, dijo Sergi Arola con contención, en un tono muy diferente al que ha expresado respecto a otros episodios.

Finalmente, el eliminado, Marcial Tagle se despidió del programa. “Es una estupidez que me vaya. Pero estoy agradecido de la experiencia. Ya está, me tocó, son las reglas del juego”, concluyó.