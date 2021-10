José Antonio Neme criticó al Presidente Piñera por Pandora Papers: “Es pensar que todos somos tontos”

Una vez más, José Antonio Neme no se calló nada en el Mucho Gusto. Y se fue con todo contra el Presidente Sebastián Piñera y el caso Pandora Papers.

El animador del matinal de Mega hizo un largo análisis al comenzar el programa, donde terminó expresando toda su molestia.

“Cuando se discute el retiro y Gabriel Boric empuja una indicación de que las personas que ganan 2,5 millones de pesos paguen el impuesto sobre la renta, cuando el Presidente de la República tiene negocios sobre 150 millones de dólares en un paraíso fiscal, aunque sea a través de un fideicomiso, me parece una burla”, fue lo primero que lanzó.

Y agregó que “yo no me quedo en el tema de los capitales. Me parece que la cláusula en el tercer pago que condiciona el traspaso de los capitales, según el destino de Humboldt, es de lo más miserable que hemos conocido en los últimos meses”.

Neme indicó que “vender la naturaleza de esa manera. Todo lo que se ha hecho respecto a esa zona de la región de Coquimbo es una verdadera mentira. Nunca ha habido intención de proteger nada”.

La ira de Neme contra Piñera

El conductor continuó su intervención. Y cuestionó que “yo aquí voy a entrar en un terreno que responde solamente al sentido común, con el mayor de los respetos… ¿Ustedes realmente creen que ‘yo, Presidente Piñera’, voy a hacer un negocio de más de 150 millones de dólares, con mi mejor amigo, y no voy a saber lo que está pasando?”.

Y añadió que “por ejemplo tú y yo Diana (Bolocco), si fuimos amigos de toda la vida, fuimos compañeros de universidad, viajamos juntos con señora y todo, y yo te vendo un proyecto de 150 millones de dólares a través del fideicomiso. ¿Y no vamos a tener ninguna conversación al respecto?”.

Finalmente, José Antonio Neme manifestó muy ofuscado que “me parece que eso es pensar que todos somos tontos”.