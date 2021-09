Corte de Apelaciones anuló amonestación del CNTV a La Red por entrevista al “Comandante Ramiro”

Durante esta jornada se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que anuló la amonestación que el Consejo Nacional de Televisión -CNTV- aplicó al canal La Red por la entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el “Comandante Ramiro”.

Dicha conversación se emitió el pasado 15 de marzo en el programa Mentiras Verdaderas y se realizó en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), lugar en el que el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) se encuentra preso por el asesinato del senador Jaime Guzmán.

Luego que el CNTV presentara cargos contra la señal privada por entrevistar a un condenado por delitos terroristas, el tribunal de alzada determinó finalmente que Hernández Norambuena hizo uso de su derecho a libertad de expresión y que “no se vulneraron las normas del pluralismo político”.

El fallo de la Corte de Apelaciones sobre La Red

“Mauricio Hernández Norambuena responde frente a las preguntas que hace su entrevistador, respecto de su vida, de su situación en prisión, de los hechos por los que fue condenado, dando opiniones respecto de las circunstancias en que se dieron esos hechos y también respecto al acontecer político actual“, indica el fallo de la Corte.

También destacaron las palabras finales del periodista y conductor de Mentiras Verdaderas, Eduardo Fuentes. “Nosotros no promovemos como programa, ni como canal la violencia, nos interesa oír a los protagonistas de la historia, no romantizamos nada, ni defendemos posiciones, nos interesa escuchar a los que han estado ahí en momentos que van a quedar para siempre en los registros, queremos conocer su perspectiva, lo que los movió en ese instante, usted decidirá si está de acuerdo o no con esas motivaciones, ustedes son adultos”, expresó en ese entonces.

Agregó en su intervención que “hemos escuchado a militares acusados de violaciones a los derechos humanos de delitos de lesa humanidad y hoy tenemos la oportunidad de escuchar la versión de un miembro del FPMR desde la cárcel y creemos que acá caben todos”.

Finalmente, con énfasis en la libertad de expresión y el pluralismo, la Corte de Apelaciones remarca que “de ninguna forma el desagrado puede llevar a censura o la sanción, como tampoco se puede señalar que esa entrevista se hubiere dado en un ambiente en que se pudo haber infringido el respecto a la diversidad política como se señala por el CNTV, dado que se trata de una entrevista, motivo por el cual se debe acoger la reclamación y en definitiva dejar sin efecto la sanción que se aplicó por el CNTV a la recurrente”, concluye el fallo.