Pancho Saavedra y la nueva temporada de Lugares que Hablan: “Hemos tenido que arrastrar fuerte este carro”

Después de ocho años viajando, Pancho Saavedra reconoce de entrada que ésta ha sido la temporada más difícil de Lugares que Hablan. La misma que se estrena el sábado 11 de septiembre por las pantallas de Canal 13.

El periodista habló con ADN.cl del por qué ha sido tan complejo lanzarse con los 15 capítulos del espacio que muestra todo el país.

Y lo primero que recuerda es que la pandemia los obligó incluso a tener que suspender las grabaciones durante varias semanas.

“Ha sido una temporada bien difícil de realizar, casi nueve meses viajando para poder estrenar recién”, fue lo primero que contó.

Pancho agregó que “para el equipo ha sido súper difícil, íbamos a un lugar en fase cuatro y nos mandaban a fase 2 y había que buscar otro lugar para grabar. Dios mío que hemos tenido que arrastrar fuerte este carro”.

Pancho Saavedra y el miedo de los lugareños

El rostro de Canal 13 comentó que se tuvieron que ir adaptando de la mejor forma a los cambios. “Hemos ido haciendo todo de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la cosa”, mencionó.

E indicó que, en algún momento, “la gente tenía miedo de recibirnos”, lo que cambió cuando comenzó la vacunación y se flexibilizaron las medidas sanitarias.

“Ahí sentía que llegábamos y nos estaban esperando con mas felicidad que antes. Es que está es una plataforma para poder contar todo, sus alegrías, penas, necesidades”, comentó.

Incluso, reveló que, pese a que han recorrido bastante durante todos estos años, “en el mapa que tenemos en la oficina sólo tenemos marcado el 40%. Nos queda un 60% del país y uno puede volver a ir a los lugares que ya fuiste, caminas un poco y ya es una nueva historia que contar”.

La competencia de los sábados

En tanto, sobre la competencia que tendrá el sábado, con La Divina Comida en Chilevisión, Mi Barrio en Mega, Las Gansas en La Red y Mochileros, con Pamela Díaz en TVN, Saavedra no se complica.

“La competencia tiene que existir y es fantástica, ninguno hace lo que hacemos nosotros, todos tenemos un formato súper distinto. Siento que nadie hace lo mismo, todos somos distintos”, declaró.

Y agregó que “yo no miro mucho la competencia, soy como bien caballo de carrera. Me interesa que nosotros hagamos bien las cosas, ellos verán sus buques, no vivo por las redes sociales. Y que viva la producción nacional, prefiero mil veces eso a que pongan una teleserie turca”.

Respecto a Pamela Díaz y su programa, que ha generado varios comentarios, Pancho acotó que “no tiene nada que ver con nosotros. Me parece fantástico que todos tengan el espacio y tengan trabajo”.

Así, Pancho Saavedra sólo se prepara para su esperado estreno. Y concluyó afirmando, muy convencido, que “éste es un programa que no se tiene que terminar nunca”.