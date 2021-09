Ciudadana Pop: Analizando la versión animé de “The Witcher”

En una nueva edición de Ciudadana Pop, Isidora Urzúa llegó con una recomendación para los amantes de ciencia ficción y la fantasía: “The Witcher” y su versión tipo animé, llamada “Nightmare of the Wolf”, la cual se estrenó a través de Netflix.

“Me gusta que hagan las versiones en animé. Tengo la esperanza en mi corazón que Game Of Thrones, no sé, en 20 años más y yo ya entrada en la tercera edad, me la cuenten en animé”, reflexionó la columnista en conversación con Ciudadano ADN.

Respecto a la producción que tiene aspecto japonés, pero en realidad es norteamericana, la Ciudadana Pop comentó que “la película del Witcher es animé, pero con rasgos no tan redondos”.

“El ojo más redondo es más noventero. No cacho mucho de animé pero igual”, aseguró Urzúa respecto a la ficción que relata la historia de “cazadores de monstruos a cambio de plata, que vagan por este universo”.

¿Qué nota le pone nuestra Ciudadana Pop al animé de “The Witcher”?

“Me gustó mucho porque expande la serie que se lanzó el año pasado”, comenzó diciendo la periodista.

Acto seguido, Isidora Urzúa señaló que le recomienda mucho esta franquicia “a quienes echen de menos Game Of Thrones o Vikings”.

“No es apta para cardiacos, ni para gente que no puede soportar ver niños sufrir. Yo trato de no ver esas películas que hacen sufrir de niños y animales, en este caso me tomó de sorpresa. Los niños sufren harto porque el entrenamiento es un poco inhumano. Fuera de eso, la historia es muy bacán y es una preparación para la serie que estrena su segunda temporada el próximo 17 de diciembre”, planteó la columnista.

Así, finalmente Isidora Urzúa dijo que le brinda “4 jumbitos de 5” a la versión animé de “The Witcher”.