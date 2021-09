Carolina Castillo, la voz detrás del loro de “Pobre Novio”: “No me demoré nada en dar con el tono”

Una de las cosas que más ha llamado la atención de la nueva teleserie vespertina de Mega, Pobre Novio, es la participación de un loro, llamado Arnold. Sin embargo, la historia detrás del ave ahora “famoso” tiene más de una arista interesante.

En primer lugar, no es macho, es hembra, tiene dos años y se llama Beni. Pertenece a Valentina Abarca, quien es hija de una trabajadora de Mega, razón por la cual pudieron contar con la participación de Beni.

Abarca detalló a LUN que Beni “es muy desconfiada y no se da con muchos. Duerme en su jaula y durante el día anda en el patio o sube una tarima que se le hizo, donde tiene un espejo donde se mira, eso le encanta”.

Con respecto a la participación del ave, la directora de la segunda unidad de la teleserie, Bárbara Della indicó que “Es súper tranquila, llega en su jaulita y cuando la ponemos en su palito se mantiene ahí, no grita ni vuela”.

¿Arnold/Beni habla?

Quien se encarga de darle la voz al loro Arnold en Pobre Novio, es la cantante y actriz de doblaje Carolina Castillo. “Jamás me había tocado hacer la voz de un loro, yo suelo hacer (en musicales infantiles) a Elsa de Frozen. Cuando me dijeron, lo primero que hice fue buscar voces de loro y dije guau, hablan perfecto. Escuchándolos los empecé a imitar y fue super entretenido”, contó.

“Siempre imito y no me costó tanto. No me demoré nada en dar con el tono, pero lo hacía muy arriba, me dijeron que si podía bajarlo porque en la teleserie es un loro macho, entonces lo fuimos bajando con el trabajo de dirección para que pareciera macho”, confesó Castillo sobre su experiencia entregándole dinamismo al ave.