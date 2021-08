Luis Jara le hizo particular “predicción” a Pamela Díaz en el primer capítulo de “Mochileros”

Finalmente sucedió. Este fin de semana debutó en TVN el nuevo programa de La Fiera, “Mochileros“. Allí, Pamela Díaz recorre como conductora varias localidades del país, y en esta oportunidad estuvo invitado el cantante Luis Jara.

En el primer episodio de “Mochileros“, Pamela Díaz y Luis Jara hicieron varias actividades juntos en el litoral central. También, visitaron el restaurante de Kathy Salosny, ubicado en Tunquén.

El momento más épico del debut de “Mochileros” ocurrió cuando Pamela Díaz le preguntó a Luis Jara a qué se dedicaría si no puede continuar con su carrera como cantante. Allí, el invitado de La Fiera le confesó que él era capaz de leer la suerte de las personas solo con ver sus manos.

¿Qué predijo Luis Jara para Pamela Díaz?

Tras la increíble revelación, el cantante nacional tomó las manos de La Fiera y comenzó. “¿Nunca te han leído las manos? A ver. Has estado enamorada una vez en tu vida, hasta ahora. Profundamente enamorada”, inició.

Sin embargo, un impactante dato dejó a Pamela Díaz más que sorprendida. “Chuta madre, no sé aquí. ¿Tú puedes tener hijos aún?”, le preguntó. La Fiera dijo que sí.

“Escúchame. ¿Tú puedes tener hijos? ¿Tú tienes tres? Va a venir un cuarto hijo, te lo juro. Veo un cuarto hijo y sabes qué más veo. Hay un súper viaje que tú has querido hacer, y que no has podido hacer, y lo harás, pero de la mano de un hombre que aún no conoces”, reveló el cantante.

Recordemos que Pamela Díaz tiene una relación con el animador de Chilevisión, Jean Philippe Cretton. En días pasados, La Fiera reiteró que estaba totalmente soltera. Sin embargo, esta semana, el mismo Jean Philippe compartió tiernas postales junto a Pamela en su cuenta de Instagram donde se les vio más estables que nunca.

¿Será que sí tendrán un hijo juntos?