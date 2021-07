“Estoy cumpliendo un sueño de vida”: Felipe Braun estrenará programa de cocina en 13C

A través de sus redes sociales, el actor Felipe Braun ha demostrado su amor y habilidad para la cocina, siendo su nuevo proyecto algo que confiesa ser “el sueño de su vida”: un programa culinario cultural que será transmitido por las pantallas de 13C.

Tras dos exitosas temporadas del programa conducido por él mismo, Factor de Cambio, el cual buscaba crear conciencia en la población sobre el cuidado del medio ambiente, la nueva apuesta del actor tiene por nombre Cambio de vida, en el cual se abordarán la importancia y las ventajas de una cocina más conectada con la tierra y su gente, desde sus propias experiencias de vida.

El espacio se estrenará el 1 agosto a las 23:30 horas, teniendo además de la alimentación como protagonistas, la sustentabilidad y los emprendimientos.

En la producción Braun realizará diversas recetas mientras presenta notas documentales que profundizarán en emprendimientos e iniciativas que se desempeñan en torno a la gastronomía y el desarrollo sostenible.

Las preparaciones que Felipe preparará son creaciones que nacen desde una inspiración propia, utilizando materia prima obtenida en Puerto Varas, lugar en el que vive desde 2020.

“Siempre cocino desde ahí, con productos locales, buscando emprendedores nuevos que trabajen con materias primas nobles y que los procesos de los animales y plantas que consumimos sean procesos limpios, inteligentes y, por sobre todo, con una nueva mirada”, expresó Felipe Braun.

Con respecto a las razones de esta nueva iniciativa en la vida del actor, este comentó que “tiene que ver con haberme venido al sur y empezar a hacer algo por cambiar, humildemente, porque no soy un ejemplo de vida, yo cometo errores igual que todo el mundo, pero mejorar algunos procesos para no ser el mismo contaminante que éramos todos hace 20 años y tratar de mirar el mundo desde otro lado”.

Siguiendo con lo anterior, para Braun la experiencia de este programa es integral, pues según su testimonio “aquí yo soy conductor, cocinero, productor y muchas de las notas las grabo yo mismo. De alguna manera estoy cumpliendo un sueño de mi vida, que es poder hacer todas mis cosas, porque si bien trabajo con un equipo grande y muy bueno, llevar mucho de lo que quiero hacer en mis hombros y poder manejar muchas de esas cosas, me tiene muy contento”.

En cuanto a sus recetas, el intérprete de Ariel en Machos explicó que no hay un factor común en ellas, ya que trata de ser lo más fiel a su manera de percibir la cocina. “Un día cocino muy sofisticado con una cosa de cocinero de restaurante y otras veces cocino muy del día día. (En este programa) quiero que se vea todo eso, sobre todo con un toque de creatividad diaria para cada receta, que es algo que me nace muy natural… pero la libertad en la cocina por sobre todo”.

Además, Felipe Braun se refirió al equipo detrás de la producción de 13C, compuesto por Francisca Álvarez y la productora Más verde dirigida por Rodrigo Espinoza, agregando que “me acomoda mucho y a mí la cocina me gusta a pesar de que tiene mucho sacrificio en términos de producción. Hay que estar muy encima porque hay una receta detrás. Y me gusta mucho el tema de visibilizar pequeños emprendimientos que van a cambiar el mundo y que son parte del mundo que estamos esperando ser. Eso es lo que más me encanta; y si puedo verlo en un formato documental y puedo estar metido en eso, es lo que más me acomoda hoy en día“.