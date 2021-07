José Miguel Viñuela anunció su salida de Mega luego de 19 años

El comunicador José Miguel Viñuela anunció mediante una publicación de Instagram su salida del canal Mega, la que sorprendió a más de uno de los más de 1 millón de seguidores que posee en esta red social.

El rostro televisivo que a principios de los 2000 se convirtió en un icono gracias a su trabajo en “Mekano” significa además el fin de una era, ya que estuvo 19 años de su carrera vinculado a la señal privada.

La reflexión del animador

“En Mega me formé como animador, estudié Periodismo en las noches mientras hacía Mekano“, escribió en parte del texto que Viñuela compartió mediante su red social.

Además, José Miguel Viñuela destacó que durante su estancia en Mega tuvo una serie de hitos tanto profesionales como personales.

“Marcamos una era en la juventud, me casé y me separé… Me volví a casar y fui testigo de lo más lindo que le puede pasar a una persona: el nacimiento de mis hijos, así como también el dolor de la perdida de un ser querido”, expresó.

“Me voy con pena.. mucha pena.. Es como terminar una relación muy profunda, de muchos años”, añadió Viñuela.

José Miguel Viñuela y el gran error que marcó su carrera en Mega

Por otra parte, el animador de televisión también se refirió al polémico episodio en donde le cortó el cabello a un camarógrafo en vivo y en directo, hecho que no dudó en destacar como su “gran error”.

“Me arrepentí, enfrenté y pedí disculpas… pero lo más importante: aprendí. A veces tenemos que caer para aprender, cometer errores para crecer y ese ha sido mi proceso este ultimo año”, aseguró el comunicador.

Mira la publicación del ex animador de “Mekano” a continuación: