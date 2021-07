“Rubirena” en peligro: accidente de Rubí conmocionó a los seguidores de “Edificio Corona”

Sin duda, “Rubirena” es la pareja más querida de Edificio Corona, pero un accidente podría complicar las cosas para Macarena (Hitzka Nudelman) y Rubí (Vivianne Dietz).

En las últimas semanas se ha visto cómo la relación de ambas ha evolucionado y se han convertido en los personajes más importantes de la ficción, dada su ternura y la diversidad que se ha mostrado en este tipo de teleseries.

En el capítulo número 100 de la teleserie vespertina de Mega, que se emitió el jueves, las muchachas huyen de Sergio (Francisco Melo) y sus reclamos. Las dos salieron del edificio rumbo al Cajón del Maipo, para pasar el día juntas.

De hecho, el episodio también estuvo marcado por la petición de pololeo, lo que sin duda emocionó a los fanáticos de la teleserie. Sin embargo, mientras iban a comprar pizza, ocurrió el accidente.



Rubí quedó herida e inconsciente tras el choque, lo que desató la preocupación en las redes sociales por su estado. Mientras, Macarena llamó a Ágata (Paola Volpato), madre de su polola, para contarle la situación. Más tarde, se sabe que Rubí se encuentra en coma tras el accidente.

Como suele pasar en estos casos, “Rubirena” y Edificio Corona, así como otros conceptos vinculados a la teleserie, se convirtieron en lo más comentado en Twitter.

No se en que red social estar, en todas sale alguna wea que me recuerda al capítulo de hoy…. #rubirena #edificiocorona

Me senté para procesar todo lo que pasó y todavía no entiendo como pasaron de una felicidad tremenda, a una wea tan trágica, es que en serio yo no puedo más, no puedo.#EdificioCorona

