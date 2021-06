Antonio Banderas y Mario Casas entregaron detalles sobre su amistad en entrevista con Martín Cárcamo en “De tú a tú”

Martín Cárcamo conversó con los actores españoles Antonio Banderas y Mario Casas en un capítulo especial del programa De tú a tú de Canal 13, que se emitió la noche de este domingo.

Los intérpretes revelaron su amistad de años, su relación con Chile y un nuevo proyecto en conjunto, la creación del perfume The Icon.

El animador comienza preguntándoles por cómo se conocieron, y Antonio Banderas recuerda que fue cuando él dirigió El camino de los ingleses (2006), en donde Mario llegó a hacer pruebas y se quedó con uno de los papeles.

“Ahí me di cuenta que estaba frente a alguien que tenía un potencial realmente extraordinario y no me equivoqué, porque se ha convertido en una estrella del cine y de la televisión”, sostiene el actor de 60 años.

De igual forma, destacó que trabajaron juntos en Los 33. “Después nuestras vidas se han ido uniendo de forma curiosa“, afirmó Antonio Banderas, en referencia a que Mario Casas fue premiado con el Goya al Mejor Actor Protagónico por No matarás, la ceremonia era dirigida por Banderas, quien también ganó el premio el año anterior.

“Son cosas que nos van uniendo. Tenemos un sentido del humor muy parecido, manejamos ironías parecidas, y lo pasamos bien trabajando juntos. Yo creo que hay una admiración mutua“, sostiene el actor.

Antonio Banderas y Mario Casos sobre Los 33

El intérprete de 60 años recuerda sobre las grabaciones de Los 33 que casi no veían el sol. “Hacía mucho frío pero teníamos que fingir que hacía calor y nos echaban continuamente agua (…) En el grupo de los que interpretamos a los mineros, hubo una unión muy poderosa, muy emocional“, expresó.

Asimismo, relató una de las escenas y el trabajo con los mineros reales, y afirma que tiene una amistad con Mario Sepúlveda, a quién él interpretó. También tiene en su memoria cuando salió el primer minero rescatado.

Para Mario Casos fue especial interpretar a uno de los mineros. “Es verdad que se creó allá abajo una hermandad. Pasábamos muchas horas. Es cierto que fue duro, pero es una historia que para mí el poder contarla y llevarla al cine y poder contar una historia de esas características, (significó) unirme desde ese momento con la gente de Chile… a partir de ahí ha habido una conexión con ellos que no me han soltado, han seguido viendo mi trabajo, me han apoyado, lo noto en cada proyecto que hago. Desde que hice la peli es cierto que me he unido, hay un cordón ahí que se ha unido a Chile, y le tengo un recuerdo maravilloso“, dijo el actor.

Por su parte, el intérprete de 35 años contó una anécdota de cuando recién se conocieron. Antonio Banderas lo invita a su casa y vieron Crazy in Alabama, dirigida por Banderas. “Estábamos en casa de Antonio, él me había escogido para su peli (El camino de los ingleses) y yo estaba muy nervioso. Pasaban los días y llegaba por las noches y caía como un bebé. Y estábamos parte de los actores de la peli, nos puso Crazy in Alabama y empecé y tal, y me quedé medio dormido“, relató, diciendo que por eso obtuvo el papel. “Estaba en modo avión”.