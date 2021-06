Fernando Solabarrieta sobre su hijo mayor, Nicolás: “Mi apellido lo ha cag…”

El periodista Fernando Solabarrieta se refirió a la relación con sus hijos en nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13.

Cabe destacar que los tres jóvenes, Nicolás, Maite e Iñaki, fruto de su matrimonio con la también comunicadora Ivette Vergara, son deportistas. Los dos mayores salieron de Chile para estudiar con una beca deportiva, y el menor va por el mismo camino.

“Ver partir a tus hijos, a los 18 años, es duro“, confesó Fernando Solabarrieta en conversación con Martín Cárcamo.

Sobre el momento en que el mayor de sus hijos se fue a estudiar a Estados Unidos, el relator deportivo expresó: “Recuerdo haber llevado a ‘Nico’ al aeropuerto, me despido un poco a como soy yo. Lo abrazo y le digo: ‘Hijo, te deseo que no vuelvas, porque si no vuelves es que tuviste éxito. Solo vuelve a contar tus logros, tus triunfos y tu felicidad’. Mira la estupidez que hice. Quise destinarlo a una vida que a lo mejor él no quería vivir“. “A lo mejor él quería ir y volver, como lo hizo”, agregó el periodista.

Nicolás Solabarrieta y su carrera en el fútbol

Nicolás Solabarrieta es ingeniero comercial, pero también futbolista. Su padre en un momento imaginó que su hijo iba a ejercer su carrera e iba a dejar el fútbol a un lado, pero ocurrió todo lo contrario: quiso ser futbolista profesional.

Al respecto, Fernando aseguró que su apellido ha perjudicado al joven. Indicó que por ser su hijo “la gente piensa que le debe haber costado muy poco, pero mi apellido lo ha cagado“.

Sobre lo anterior, aseguró que ha sido “porque hay muchas aprensiones y muchos prejuicios. Él ha hecho todo y se le abren pocas puertas“.

Hace dos semanas Nicolás, exjugador de Palestino, fue confirmado como el nuevo refuerzo de Deportes Recoleta para afrontar la temporada 2021 en la Segunda División Profesional del fútbol nacional.