Amparo Noguera entregó detalles de su romance de 15 años con Marcelo Alonso y a las dificultades de una relación a distancia

La actriz Amparo Noguera se refirió a su relación con el también actor Marcelo Alonso, y las dificultades de la distancia, ya que actualmente él se encuentra en México.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, la intérprete nacional de 56 años comenzó hablando de sus relaciones pasadas, donde confesó que sí se ha enamorado harto y que vivió con todos sus pololos.

“No quiero desmerecer nada de lo anterior, hay mucha gente involucrada (risas), pero ahora siento que tengo un hogar, que si yo lo desarmara tendría un costo alto, familiar alto“, expresó.

Amparo Noguera recordó sus relaciones con los actores Felipe Braun y Álvaro Escobar. Dijo que Braun es una persona inquieta, mientras que Escobar es intenso.

De igual forma, afirmó que no le costaba tomar la decisión de irse a vivir con sus parejas, pero que siempre tenía claro qué era de cada quien, mientras que ahora, en su relación con Marcelo Alonso es todo lo contrario. “Ya se mezcló todo. Si nos separamos, que ojalá que no, nos vamos a… no sé cómo lo vamos a hacer. Espero que no“, sostuvo.

En referencia a sus exparejas, señaló: “Me caen bien todos”, agregando que “aprendí de todos, no me arrepiento de nada, de nadie, de ningún momento, de ninguna alegría, de ninguna pelea, nada”.

Los 15 años de relación de Amparo Noguera y Marcelo Alonso

Además, destacó: “No me he casado nunca. No me lo han pedido tampoco. No me llama la atención. Pero no tengo nada en contra del matrimonio”. Con Marcelo Alonso lleva 15 años de relación.

Sobre el comienzo de su romance con el actor, contó: “Antes de estar con él, lo encontraba tremendamente guapo, súper buen actor, y cuando nos encontrábamos eran dos o tres palabras, pero uno decía algo había ahí”.

También dijo que él dio el primer paso, y fue cuando los llamaron juntos a un montaje y Marcelo Alonso le preguntó si podía ir a la casa de ella para que lo revisaran juntos. De lo que menos hablaron fue del montaje, confesó Amparo Noguera.

Sobre sus 15 años juntos, la intérprete nacional indicó: “Han sido bien especiales. No creas que somos una pareja perfecta, somos súper peleadores. Cuando trabajamos discutimos harto, pero tenemos una necesidad y una dependencia, en el buen sentido de la palabra, uno del otro súper importante”.

“Tenemos una casa hermosa, tenemos una familia que hemos armado increíble, estamos súper seguros de que somos pareja. Lo que no sé si es bueno o no, porque de repente cuando tú estás muy seguro de que vas a estar con alguien puedes dejarte estar”, agregó.

Asimismo, reveló que ninguno de los dos sabe cuándo están de aniversario, lo que “es un alivio, es maravilloso, porque uno no tiene una obligación ni la presión. Me encanta no tener”.

Las dificultades por la distancia

Actualmente Marcelo Alonso se encuentra en México debido a que está grabando la miniserie Señorita 89, proyecto de los creadores de La Jauría.

“Lo echo de menos. No nos habíamos separado nunca tanto tiempo“, confesó Amparo Noguera.

Posteriormente, Martín Cárcamo le mostró un video que le envió Alonso, donde detalló. “Llevamos 45 días sin vernos, faltan otros 40, pero nos veremos”. Además, dijo que la extrañaba, le envió besos y le dijo que la amaba.

La actriz concluyó sobre la distancia: “Ha sido una buena prueba, porque igual me ha gustado estar sola finalmente. Es rico, pero un rato. Ha sido como un momento para los dos”.