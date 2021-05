“Nunca he contado mi verdad”: José Miguel Viñuela se referirá en “De tú a tú” a corte de pelo a camarógrafo

El animador José Miguel Viñuela se referirá al corte de pelo que le realizó al camarógrafo José Miranda en junio de 2020 en Mucho Gusto de Mega y contará su “verdad”, según mostró el avance del capítulo del programa De Tú a Tú de Canal 13 que se transmitirá este lunes 31 de mayo.

Cabe recordar que el conductor del matinal salió de televisión durante 6 meses durante el polémico hecho, el que también le costó una multa de 400 UTM al canal, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se determinó que fue un “trato denigrante y vejatorio“.

Sentando junto a Martín Cárcamo, Viñuela comentó: “Ese mismo día que termina el episodio del pelo, sentí y dije: ‘La cagué. Estoy súper arrepentido, fue un error, una estupidez de mi parte‘”.

Viñuela: “Nunca he contado mi verdad”

No obstante, sostuvo: “Yo solo pedí perdón, yo nunca he hablado, nunca he contado mi verdad“. Ante esta declaración, el conductor del programa le pregunta: “¿Me la vas a contar ahora?“, y el animador de Mega responde: “Te la voy a contar“.

Además, en el adelanto se ve a la esposa del animador, Constanza Lira, quien señala: “José tiene una virtud que es siempre estar tirando para arriba, tiene esa capacidad de como darle la vuelta a los problemas”.

El canal ya había mostrado un avance del capítulo, donde el conductor de TV indicó: “Tuve una sanción televisiva, me sacaron más de seis meses del programa. Tuve una sanción económica de parte del canal“.

