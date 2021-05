Pascual Fernández llora la muerte de su perro: “Era mi hijo”

El influencer español Pascual Fernández compartió una sentida publicación dando una terrible noticia: el fallecimiento de Guero, su fiel perro.

“Siempre temí este momento y por más que me mentalice, para soportarlo, hoy es el día más doloroso de mi vida…”, se puede leer en el pie de la publicación realizada por Fernández, en donde se ve un compilado de fotografías de la entrañable mascota.

Pero ese no fue todo el homenaje que Pascual Fernández le hizo a su perro mediante redes sociales, pues también subió una serie de historias desahogándose.

“Tengo que daros una noticia muy mala”, comenzó diciendo el influencer, quien se hizo conocido en nuestro país luego de participar en diversos realities. “Mi Guero se ha muerto, Guero ya no está conmigo, se ha muerto de un infarto, ya no va a estar más y yo no sé qué hacer. Era mi hijo, era mi hijo”, dijo entre lágrimas y sollozos.

“Él estaba bien, le hicieron una eco y él estaba bien. Ni siquiera me pude despedir. Es duro no poder despedirte cuando tu hijo se va. No sabéis cómo me siento”, agregó Fernández sobre su perro.

Actualmente, Pascual Fernández se encuentra en Madrid, España, esperando nuevas oportunidades televisivas y haciendo radio, como puede verse a través de su cuenta de Instagram.

Puedes ver la publicación de Pascual Fernández y su perro Guero a continuación: