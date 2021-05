Rafael Sarmiento, la voz de las premiaciones de TNT, adelanta los Billboard Music Awards: “Es un premio aparte de todos”

El de Rafael Sarmiento es un nombre que suena, que sabes que conoces, pero que no para todos tiene un rostro asociado. De hecho, más que su cara, su voz es la inconfundible: es uno de los encargados, junto a Ileana Rodriguez y otros panelistas, de comentar buena parte de los más grandes premios del cine, la televisión y la música para TNT, señal que transmite ceremonias como los Oscars, los Emmy o los Billboard, que aterrizan este domingo desde las 20 horas en la señal (en español) o TNT Series (en idioma original).

“He tenido suerte. Me considero un tipo afortunado de estar ahí, con cada premio y con cada situación”, cuenta desde Madrid en conversación con ADN.cl. “Antes de estar en TNT estuve en TV Azteca 14 años, creo. Con ellos hice ocho entregas de Oscars. Me tocó hacer alfombra roja varias veces, pasé por todas las posiciones”, explicó.

Por eso, para él, “la pantalla tampoco es una prioridad para mí, ni algo que yo haya buscado o algo que necesite. Hay algunos comunicadores para los que sí les es muy importante estar presente a cuadro”, reconoce antes de lanzar, medio en broma y medio en serio, ciertas ventajas de su rol: “Puedes transmitir en cortos y pantuflas, usar una gorra y evitar peinarte”, desclasifica entre risas antes de lanzarse sobre los Billboard, que abren o cierran, según cómo se mire, la temporada de premios.

“Fue, me parece, el primer premio de pandemia que hicimos. Y ya de ahí seguimos al mes de septiembre con el Emmy, en el otoño Latin Grammy y American Music Awards y ya, después, empieza otra vez enero y febrero con todos los de cine y demás. Creo que el Billboard ha tenido la oportunidad de ver todos los formatos que se han hecho”, rescata el también músico, explicando que la ceremonia aprovechó el encierro para justificar presencias desde diversos puntos del planeta.

Explicando los Billboard 2021 y a sus grandes estrellas: The Weeknd y BTS

“El Billboard es un premio aparte de todos”, puntualizó Sarmiento, lanzándose a una auténtica clase para entenderlos. “Es un premio de comportamiento, es un premio de eficacia. Uno que te dan respecto a cómo se comportó tu producto en el mercado en muchos sentidos: Redes sociales, cantidad de fechas en vivo, copias vendidas, reproducciones en radio o en streaming. Hay una empresa que hace esto y es un buen resumen del año. Es un premio, diría, matemático, a diferencia de los demás”.

Sobre las sorpresas que podría traer el show, el presentador ve oportunidades de algo vistoso porque “ya pasamos, digamos, por todo tipo de premiaciones que dieron ejemplos”. De hecho, uno de los más presentes en la temporada 2020 también aparecerá este domingo: The Weeknd.

“A mí me encanta la evolución de The Weeknd como artista”, reconoce Sarmiento. “Y me parece además que no solo es un músico que tenga canciones, o un disco, y nada más. Me parece un acto. Por eso, además, le ha dado seguimiento al mismo acto, que ha ido escalando. Cada vez lo veíamos más vendado y más golpeado”, describió, dando cuenta que, a estas alturas es “un estilo”, y que estos premios podrían ser “la consolidación de un año brillante”. “No en balde es el artista más nominado. Vamos a ver qué sucede, porque me ha tocado ver algunas entregas donde hay un máximo ganador y termina llevándose quizá uno o un par de premios. A veces sucede”.

Para Rafa Sarmiento, BTS, la banda coreana que mostrará por primera vez en vivo su sencillo “Butter”, “es un fenómeno difícil de describir. A mí me impresiona mucho, sobre todo la disciplina y la perfección. Cuando ves a estos chicos en vivo, cuando los ves en el acto, se ven las horas de ensayo, las horas de trabajo, las horas de preparación, las horas de producción. Me llaman mucho la atención como fenómeno global, cómo la música de cierta latitud de la tierra, en donde hablan un lenguaje que es completamente incomprensible para nosotros, tenga un impacto de esa magnitud en toda la orbe: son gigantes en Canadá, Estados Unidos o en Chile”.

En términos personales, el presentador tiene expectativas con lo que pueda mostrar Twenty One Pilots (“Ileana (Rodríguez) se ríe un poco de que me gusten”), y tiene curiosidad con lo que hará Bad Bunny “porque le ha tocado estar en otros premios y quiero saber qué va a ser. Me interesa ver el acto no porque sea fan o algo así”, buscó dejar en claro .