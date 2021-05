“El alcohol siempre fue una manera de protegerme”: Pablo Mackenna reflexionó sobre choque en estado de ebriedad que lo llevó a escribir un libro

El escritor Pablo Mackenna reflexionó sobre el accidente en estado de ebriedad que protagonizó en 2005, por el cual tuvo que pasar 40 noches recluido en la cárcel, y el cual inspiró su libro “Cuarenta noches”.

El presentador de televisión afirmó, en conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo de De tú a tú de Canal 13, que durante el primer año del programa CQC no bebía alcohol, pero el día que se lo llevaron detenido por chocar en estado de ebriedad, su madre había salido del hospital tras estar muchos días internada.

Dijo que ese día estaba lánguido “del peso” que se había sacado ese día, y que efectivamente había tomado más de la cuenta y, para su “suerte”, chocó “en la puerta” de Las Últimas Noticias.

“Nunca ha existido que alguien choque a las una de la mañana y que salga en el diario de ese día”, dijo, recordando que “estaba carreteando, se acabó, y quería ir a otro lado, no sé, iba como para Bellavista. Doblo en Pio Nono y se me fue el auto, me fui hacia la orilla y choqué contra un poste. Pero apareció a los 10 segundos el fotógrafo de LUN que estaba ahí (ya que el diario estaba ubicado en la esquina)”.

Además, pasó a llevar un taxi que estaba estacionado, y el conductor de éste (que no era el dueño, sino quien lo conducía), en ese momento se encontraba a dos cuadras, pero vivió lo sucedido, y quedó como “espirituado”, declaró Mackenna. El sujeto pidió un taxi para él y una pensión de por vida.

Finalmente, tuvo que pagar el auto que chocó y otro vehículo para la persona que manejaba el taxi. “Yo no estaba en posición de andar discutiendo tampoco“, señaló.

El presentador de televisión fue condenado a reclusión nocturna por 40 días, y se propuso escribir un libro al respecto: “Cuarenta noches”, donde relata que hizo “buenas migas” con las personas que conoció allí dentro.

“Los viví intensamente, me concentré, me gustó lo que salió, entendí muchas cosas al menos de la gente con la que yo estuve, puros ángeles caídos, puras alitas rotas, más que gente mala, perversa. Todos tenían algo que los habían sido frágiles”, expresó.

“En mi caso, el copete es algo que siempre ha estado presente, de la cual tengo que tener cuidado, y que tiene mucho que ver con la relación que tengo con el mundo exterior”, sostuvo.

“Yo tengo un tema con la gente. A mí la gente me apabulla, yo soy un tipo muy tímido. Entonces, el alcohol siempre fue una manera de protegerme. A un lugar si llego solo, yo entro hablando por teléfono y no estoy hablando con nadie, es otra manera de protegerme, hasta el día de hoy”, confesó.

De igual forma, señaló que lo que lo ha salvado es el humor, que dentro de su familia hay mucho sentido del humor y que en su casa le enseñaron “el bullying amoroso”. “Te da una coraza y te prepara para la vida. Mi mamá se ha reído de mí tanto que me ha preparado para la vida“, finalizó.