“La Joyita”: Arturo Guerrero contó su historia de amor con su esposa 11 años mayor

El vocero de La Vega Central, Arturo Guerrero, contó su historia de amor con su esposa 11 años mayor, y reveló sobre la muerte de su hijo de 12 años.

En un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, el hombre de 65 años presentó a Clarisa Sepúlveda, la “Joyita“, como le dice, y con quien lleva 47 años juntos.

La mujer de 77 años comienza contando que convivieron durante 38 años y que se casaron hace algunos años. “(A Arturo) le dio por casarse porque una persona de La Vega le dijo ‘su conviviente’. De ahí él vino y me pidió matrimonio”, dijo “Licha“, quien detalló que se fueron a Cuba por su luna de miel.

Clarisa reveló que en la primera cita que tuvieron lo dejó plantado porque él “tenía 17 años, era muy cabro chico“. Ella le dijo que podría ser su mamá, y el le respondió: “Pero no eres mi mamá“.

Finalmente, tras la primera vez que se quedó en la casa no se separaron nunca más, y empezaron a convivir solo a los días después.

Infidelidad y muerte de su hijo

La pareja enfrentó un complejo momento: Arturo le comunicó a su esposa que iba a tener un hijo con otra mujer producto de una infidelidad.

El mismo “Padrino de La Vega” fue directamente donde su señora para contarle su infidelidad y reconoció que estaba listo para hacer las maletas e irse de su casa, pero en la noche ella le dijo: “Negrito, he analizado la situación y te voy a pedir una sola cosa: este problema lo vamos a enfrentar juntos, pero quiero ser yo la madrina del niño“.

Sepúlveda contó que a pesar que la mayoría le dijo que dejara a Guerrero, sabía que el hombre era una buena persona y decidió quedarse con él. Incluso convirtiéndose en la madrina del niño y acompañando a la madre en el proceso.

Lamentablemente, el pequeño llamado Abelino falleció cuando tenía 12 años, por lo que sufrieron mucho, especialmente las hijas del matrimonio.

Por su parte, Arturo indicó que su hijo murió de un accidente cuando se columpiaba en un columpio. “La vida es extraña, por eso te digo que hoy día hay que quererse y mañana… Dame una explicación”, expresó, agregando que “nunca lo olvidas. No está aquí hoy día, a lo mejor hubiera estado con nosotros a sus 33 años… No está”.

Finalmente, “Licha” admite que es la mujer más feliz por estar casada junto a Arturo: “Yo lo amo mucho y me siento querida y lo quiero a él como es él”.

Cárcamo reprodujo un clásico tema de Julio Iglesias, A flor de piel, para llenar de nostalgia a la pareja quienes recuerdan que Clarisa le dedicó esta canción a Arturo cuando se enamoraron, cuando eran jóvenes. “Para amar hay que atreverse a amar. El amar no tiene fronteras, no tiene acomodo, el amar es amar no más, con sus defectos y con sus virtudes”, finalizó Arturo.