Pancho Saavedra reveló que le pidió a Canal 13 que no transmitieran más polémico capítulo de Lugares que Hablan

En un nuevo capítulo del espacio online Cuento Corto, Francisco Saavedra le contó a Jorge Zabaleta que está cansado que en Canal 13 repitan el mismo capítulo de Lugares que Hablan.

En este episodio se mostró una carrera de perros galgos, la cual causó mucha molestia entre los televidentes.

Sobre esto, el animador de televisión comentó que “estaban repitiendo un Lugares que hablan de hace nueve años atrás y había una carrera de perros galgos. Y la gente empezó a decir ‘maltratador’ aquí en el Instagram y yo me enojé. Me conecté dos minutos y le dije a la gente ‘esto se grabó hace nueve años atrás, jamás he avalado las carreras de perros galgos, el tiempo pasa y las cosas van cambiando“.

“¿El hecho que la carrera haya sido nueve años atrás significa que al perro le duele menos?”, continuó, agregando que “acá era una carrera de perros galgos que hicieron en la playa con apuestas. Pero, en ese momento, cuando yo lo expliqué era como un deporte. No se hablaba de todas las cosas que salieron con los años”.

Tras la repetición del episodio y de las críticas que recibió, Saavedra contó que

“yo acabo de llamar por teléfono y pedí ‘no quiero que lo vuelvan a repetir nunca más ese capítulo o sáquenle esa parte. Son prácticas en las que no estoy para nada de acuerdo’“.