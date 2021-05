Participante de Manos Al Fuego detalló la verdad tras de dramático capítulo: todo era mentira

Fue en noviembre de 2013 cuando se emitió uno de los capítulos más recordados de Manos Al Fuego, programa de Chilevisión que “ponía a prueba” la fidelidad de las parejas.

En dicho episodio fue el turno de Rocío, quien fue tentada a pedido de los amigos de su “pololo”, quienes tenían dudas sobre el compromiso la joven con la relación. Es así como Camilo, Sebastián e Ignacio asistieron al espacio para espiar los comportamientos de Rocío junto a Eva Gómez, coanimadora del programa.

La joven no logró resistir ante las pruebas del programa y su “infidelidad” terminó siendo expuesta ante miles de espectadores.

A pesar que todos los casos del programa eran “reales”, este no lo fue. Así lo contó posteriormente la protagonista del supuesto “engaño”, quien aseguró que fue víctima de bullying tras la emisión del capítulo, el cual, finalmente, era una broma preparada por ella y sus amigos para engañar al programa.

(Desde el minuto 36:00)

La verdadera historia

A ocho años de la emisión del episodio, Camilo Velasco, uno de los jóvenes que aparece en pantalla, contó que la idea surgió luego que uno de sus amigos le comentara que conocía a una productora de CHV que les ofreció participar.

“(Nos preguntó) si teníamos alguna historia de algún conocido, entonces nosotros dijimos ‘bueno, qué tan complicado puede ser hacer una historia para ganarnos las lucas’ y la planeamos la noche anterior por Skype, súper a la rápida”, relató y explicó que les hicieron firmar un consentimiento de que todo lo expuesto en pantalla era real.

“Fue algo súper inocente que quisimos hacer por ganarnos las lucas, nunca tuvimos intención real de poner a prueba a nadie”, dijo el joven quien además detalló que tuvieron que sostener la historia por años puesto que, de demostrarse que era falsa, podían estar implicados en un proceso judicial.

Sin embargo, los jóvenes no se percataron que para ganar dinero en Manos Al Fuego, Rocío no debía “caer en la tentación” de engañar a su pareja. “Ninguno vio el programa antes, no sabíamos ni siquiera en qué consistía. El gran error fue ponernos de acuerdo pensando en que si te portabas mal ganabas plata”, asumió Velasco.

El programa adquirió un tono aún más dramático cuando se implicó a Camilo en un triángulo amoroso con Rocío. “Al final cuando encaramos a la Rocío y me dice que estuvo conmigo, genera esta relación paralela en la que yo salgo trasquilado, de que estuve con ella… pero como ya sabemos todo era mentira”, recordó..

“Lo repitieron muchas veces porque generó mucho rating y polémica”, dijo y aseguró que la joven fue la más perjudicada. “Estamos en un país machista y realmente la que se vio más afectada fue ella, porque le hicieron mucho bullying en redes sociales”, añadió en una serie de videos compartidos en TikTok.

Finalmente, aseguró que él y Rocío ya no son tan amigos como antes, “porque han pasado ocho años”, pero que mantienen una relación de “respeto y buena onda”.