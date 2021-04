“Esa foto está trucada”: Cecilia Bolocco desmintió el recordado “bolocazo” en el Festival de Viña del Mar

La exMiss Universo Cecilia Bolocco, 21 años después del recordado episodio que protagonizó en el Festival de Viña del Mar en 2000, conocido como el “bolocazo“, afirmó que “esa foto está trucada“.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, recordó que ella estaba animando el certamen y la noche de obertura realizó un baile, donde fotografiaron el momento exacto cuando levantó su pierna, y, supuestamente, la vestimenta le jugó una mala pasada y mostró “más de la cuenta”.

“Yo bailé feliz de la vida con unas medias que tienen un protector, vienen con un protector, más la malla. Escúchame, esa foto está trucada. Sí, es imposible, es una tontera que yo lo diga ahora pero no importa, se entretuvieron, piensen lo que quieran“, dijo la modelo a Cárcamo.

“Pero si eran medias de ballet, primero tenía medias, o sea, no estaba a poto pelado. O sea, sin calzón, porque las bailarinas no usamos calzón, pero por lo mismo las medias tienen (un protector) y encima va la malla. Cómo se me iba a ver el…“, aclaró.

Asimismo, indicó que en medio del demandante trabajo del Festival de Viña, “qué tiempo iba a tener para ver o aclarar tonteras”. “Yo sé lo que tenía puesto“, sostuvo Bolocco.

De todas formas, admitió que el Festival de Viña marcó su carrera y que no se niega a animarlo nuevamente en el futuro.