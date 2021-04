En ese tiempo leía las noticias: Monserrat Álvarez reveló imágenes de su primera vez Night Club

La conductora del programa Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez, compartió una inesperada anécdota con el equipo a raíz de la detención de 28 personas en un Night Club en la ciudad de Coquimbo, hecho que le recordó la vez que bailó en un club nocturno de la capital.

El suceso se remonta cuatro años atrás, donde lo que sería una jornada vespertina de paseo después de almorzar en el Bar Nacional, se convertiría en la oportunidad para que la periodista terminara haciendo una performance en el caño de un local.

“Eran como las 6 de la tard. ¿Podemos entrar a tomarnos una cosita?, preguntamos. Nos dijeron ‘espérense un ratito’. Y nos dejaron entrar y estaba vacío, iban a abrir”, contó Alvarez.

“Adentro estaba oscuro, con la pista de baile, el caño y todo. Y ahí como que me poseyó el espíritu del Night club que tenemos todos adentro”, declaró la periodista.

Entregando detalles de aquel día, Monserrat contó que en el club nocturno se encontraban ella, su pareja y dos personas más. “Habían dos personas, y yo decía: ojalá que no cachen que soy de la tele. Estaba leyendo noticias (en esa época). Yo me poseí, estaba mi futuro novio ahi, y me fui a la pista de baile. Pedí música, luces…“, confesó entre risas.

Y para sorpresa de todo el equipo, Álvarez mostró el registro que conservó de aquella tarde: Luces de neon, tonos azulados y naranjas, acompañado de los caños respectivos y su figura en medio de todo.

“Aparecieron todas las chiquillas, entonces éramos Carlitos (su pareja), yo y como cinco chiquillas conversando. Fue entretenido, cuando empezaron a llegar los clientes nos dejaron. Fue una velada estupenda”, recordó.

Mensaje inesperado

Tras haber estado conversando unos minutos del divertido suceso, la animadora recibió un inesperado mensaje a su teléfono. Una de las trabajadoras del local la estaba contactando.

“Ese local era el Lido, en Mac Iver. La conocí y me acerqué. Yo fui la niña que me senté y habló con ella, saludos para ella”, dijo en el mensaje una de las testigos de aquel día, conmoviendo a la conductora.