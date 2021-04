“Lo vi y morí por él”: Malucha Pinto reveló historia de amor de 7 años con Mauricio Pesutic

La actriz Malucha Pinto (65) se refirió a la relación que tuvo con el también actor Mauricio Pesutic (72).

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, la intérprete nacional reveló que estuvieron 7 años juntos.

Según relató, lo conoció cuando entró a estudiar teatro. “Era hermoso. Era estupendo. Lo vi y morí por él. Ahí empezó el romance“, confesó.

Pese a su corta edad (17), en la época ella ya tenía a su hijo mayor, Cristóbal, y estaba casada con Eduardo, con quien contrajo matrimonio un mes después del golpe de Estado en 1973.

“Todavía no me separaba, pero empezó a gustarme. Yo sufría porque me gustaba. Y comencé a tomar un vaso de leche al día, nada más, para bajar de peso. Era lo único que comía. Hacía ejercicio, quería estar bella”, contó.

Un día se lo confesó a su cuñada, hermana de su marido, y ella le dijo que Eduardo la ha engañado, así que da lo mismo que a Malucha le gustara Mauricio. Eso la liberó de la culpa y se separó, luego de solo 1 año y medio o dos de matrimonio.

“Cumplía 19 años y fue Mauricio a mi cumpleaños, con un chaleco rojo en escote en v. No lo olvidaré jamás. Fue una noche de mucho carrete, de harta juerga. Y llegaron los milicos. Feroces, allanaron la casa, fue todo loquísimo. Finalmente, se fueron los milicos, llegó la madrugada y ahí se produjo el primer beso de amor“, detalló.

Contó que Pesutic le regaló una flor finalizando una obra de teatro. Ella se murió, pero su papá se indignó. “Me mandó una carta feroz, donde me decía: ‘Si usted cree que la figura de la separadita fácil a la que le entregan flores cual bataclana va a ser muy agradable para los maestros que la rodean en este momento, se equivoca’. Una cosa feroz. Mi papá nunca le dio la mano a Mauricio. Lo odiaba“, señaló. Finalmente, la relación entre ambos duró 7 años.

Tras eso, estuvo 4 años sola, hasta que comenzó una relación con Joaquín Eyzaguirre, hijo de la actriz Delfina Guzmán, quien se convirtió en su esposo y el padre de su segundo hijo, Tomás, quien tiene parálisis cerebral.