Daniel Muñoz recordó icónica escena de la cachetada en “Los 80”: “En esa brutalidad hay mucha belleza y emoción”

El actor Daniel Muñoz repasó su carrera profesional y se refirió a su icónico personaje “El Malo“, su paso por el Festival de Viña del Mar, y una famosa escena que protagonizó en la serie “Los 80“.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa “De tú a tú” de Canal 13, donde también reveló que se encuentra cesante hace un año en el rubro, comenzó contando cómo llegó a estudiar teatro.

“Me gustaba el fenómeno del teatro y me di cuenta que no era bueno para nada más“, afirmó, para luego detallar que el mínimo para postular a la escuela de teatro de la Universidad de Chile eran 600 puntos y que él sacó 602. Y que fue con su madre a dar la prueba especial de teatro porque no conocía Santiago, ya que nació en la provincia de Colchagüa. “Cual Carmelo que viene a la ciudad”, bromeó.

El primer personaje que presentó en televisión fue “El Efe” en “Pobre papá” de “Sábados gigantes“, y contó que por ese papel la gente lo empezó a reconocer en las calles y pedir autógrafos. Tras esto, llegó al “Jappening con Ja“, donde interpretó a “Pichi Culpa” y aseguró que fue la mejor escuela que ha tenido en la televisión de esa época.

En el año 2000 Muñoz se presentó en la Quinta Vergara con su personaje “El Malo“, uno de los más exitosos de su carrera. Según indicó, la clave era el guionista, Ariel Galindo, quien triunfó con frases que representaban lo políticamente incorrecto, algo que el actor reconoce que no podría funcionar en la actualidad. El final de “El Malo” llegó en un momento donde se sintieron agotados del personaje.

Fracaso en el Festival de Viña

Tras esto, se presentó al año siguiente otra vez en el Festival de Viña del Mar, según él “por engolosinamiento”, con su personaje “El Carmelo“, pero a los pocos minutos empezaron a escucharse pifias, que terminaron por confirmar un fracaso en su presentación.

“Pasó que a Antonio (Vodanovic) lo habían criticado mucho, porque se basaba mucho en las tarjetas para interactuar con los otros humoristas y estaba medio choreado de eso, no quería. Entonces decidió no usar tarjetas y aprenderse de memoria el texto para interactuar conmigo, y ahí está el resultado: se le olvidó todo“, explicó.

Asimismo, relató que decidió cortar la rutina y adelantarla hacia el final, mientras escuchaba al guionista, Ariel Galindo, reclamar por el audífono.

“Los 80”

Sin embargo, en 2008 Daniel dio un salto en 2008 con su personaje “Juan Herrera” en “Los 80“, donde recordó junto a Cárcamo la famosa escena de “la cachetada”.

“Ver a este personaje utilizando los últimos recursos que le quedan -porque nunca le había pegado a sus hijos y no era de echar garabatos- para proteger a sus hijos es fuerte (…) En esa brutalidad hay mucha belleza y emoción“, dijo.

Recuerda que él sintió la necesidad de pegarle una cachetada a Martín Herrera, interpretado por Tomás Verdejo, y que como la escena se repitió varias veces, el joven actor tuvo que recibir varias cachetadas.

Sobre su personaje en “Los 80”, Muñoz sostuvo: “Me consolidó definitivamente como actor en el entorno, porque después de haber hecho años humor y comedia, enfrentarme durante 7 años a una serie, ayudar a que esta serie se transformara en lo que es hoy en día como un referente, como parte de la historia audiovisual chilena no es menor”.

Además, el intérprete nacional de 55 años señaló también que conoció a su actual pareja en la serie, ya que ella trabajaba como asistente de arte en una de las temporadas.