Parodia de Mi Barrio a BTS da la vuelta al mundo y acumula más de 1140 denuncias en el CNTV

El destacado diario New York Times se refirió a la polémica que se originó por un sketch de Mi Barrio, el nuevo programa de humor de Mega, donde parte de su elenco hizo una imitación del grupo BTS.

Esta imitación provocó que cientos de fanáticas y fanáticos del grupo surcoreano, junto a personas asiáticas que residen en Chile, acusaran al programa nacional de “racismo y xenofobia”.

A raíz de esto, el prestigioso tituló su columna de la siguiente forma: “Cuando una parodia anti-asiática se enfoca en BTS, el ejército de fans de la banda se movilizó”.

En esa línea, Russell Goldman, redactor jefe de la sección internacional de The New York Times, señaló que “una parodia en la televisión chilena de la boy band coreana BTS provocó una reacción internacional durante el fin de semana, lo que ilustra el poder de los muchos fanáticos del grupo y una mayor sensibilidad en todo el mundo hacia el discurso racista, particularmente anti-asiático”.

Más adelante sostienen que “en un momento de aumento de la retórica anti-asiática y la violencia en Internet y en todo el mundo, Mi Barrio se convirtió rápidamente en el objetivo de una campaña antirracista más amplia“.

Recordemos que este sketch se da en medio de diversos crímenes de odio a inmigrantes asiáticos en Estados Unidos y Europa, los que han provocado importantes campañas en redes sociales bajo el hashtag “Stop Asian Hate”.

En el mismo artículo, Goldman reconoce el poder que tienen los fans de Bangtan Sonyeondan, a quienes clasificó como una “legión ferozmente leal”. “Rápidamente salieron en defensa de la banda y vincularon los chistes con problemas más amplios de racismo y xenofobia anti-asiáticos que han estallado desde que apareció el coronavirus el año pasado en China”, agregaron.

“Al usar su poder y números para promover y defender al grupo, los fanáticos de BTS también han demostrado ser un bloque poderoso en otros temas. El año pasado, los fanáticos de la música pop coreana se coordinaron para avergonzar al presidente Donald J. Trump al inflar las solicitudes de boletos en un mitin de campaña”, agregó el escritor.

Y eso no es todo, ya que la destacada revista NME también le dedicó un artículo al programa Mi Barrio, el cual titularon “Parodia a BTS de programa de comedia chileno es acusado de racista”.

En este artículo, el medio destacó el llamado que hicieron los fans de los surcoreanos a denunciar la situación ante el Consejo Nacional de Televisión.

“Este incidente se produce pocas semanas después de que BTS publicara su propia declaración en contra del racismo anti-asiático, donde recordaron sus propias experiencias en las que se sintieron ‘impotentes’ a veces. ‘Hemos soportado improperios sin razón y se burlaron de nuestra apariencia. Incluso nos preguntaron por qué los asiáticos hablaban en inglés’“, señalaron.

Respecto a las denuncias en el Consejo Nacional de Televisión, el programa de Mega, conducido por Fernando Godoy, acumula 1.144 hasta las 13:45 horas de este lunes.

Cabe destacar que tras las denuncias, el fragmento en cuestión fue eliminado de YouTube.

[THREAD] Last night, Chilean comedy TV show #MiBarrio (open TV channel available to the whole country) presented a parody performance of BTS, where all the jokes were based on racism and xenophobia, including mockery of their language, (cont.)

video cr; isidoradae pic.twitter.com/tBK8CYbbKs

— BTS Chile (@BTS_Chile) April 11, 2021